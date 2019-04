Polícia vyvracia najväčšiu konšpiráciu: VIDEO Za čiary za lietadlom môže fyzika, nie postreky

BRATISLAVA - Konšpiračné weby šíria mnoho hoaxov a za ich praotca by sa dala považovať teória o chemtrails. Ide o čiary, ktoré po sebe zanechávajú lietadlá a podľa konšpirátorov ich vypúšťajú lietadlá, ktorým sa zmes chemikálii pridáva do paliva, prípadne stroje, ktoré sú na to určené a ich jediným cieľom je vypúšťať chemikálie a akési postreky do životného prostredia.

Podĺa konšpiračných webov je rozdiel medzi kondenzačnými čiarami, ktoré sa nazývajú Contrails a medzi tými, ktoré nazývajú Chemtrails, markantné. Kým Contrails rýchlo miznú, Chemtrails ostávajú na oblohe dlhšie.

Spolu s týmito zvláštnymi teóriami, samozrejme, prichádzajú aj prazvláštne rady ako sa proti týmto "chemikáliam" vypúšťaným do ovzdušia brániť. Jednou z najznámejších je ocot, ktorý sa má vyparovať do obvzdušia a oblohu posiatu čiarami vyčistiť.

Polícia vyvracia hoaxy

Polícia si už dávnejšie na sociálnej sieti zriadila stránku, na ktorej sa snaží na hoaxy upozorňovať a konečne sa začala venovať aj tejto bláznivej, no v počte ľudí, ktorí jej veria, veľmi nebezpečnej teórii. Oslovila priamo riaditeľa letky Ministerstva vnútra Dalimíra Pišťanského, ktorý vo videu jasne povedal, čo za čiary lietdlá "vypúšťajú". Dodal aj to, že pri teplote -60 stupňov Celzia a výške v akej sa lietadlo nachádza, by žiadny "postrek" nemal ani efekt.

Aj napriek tomu, že Pišťanský hovorí k veci a jeho vysvetlenie dáva logiku, našlo sa niekoľko ľudí, ktorí sú o svojej pravde presvedčení a tomuto neuveriteľnému hoaxu stále veria. Priamo na policajnej stránke tvrdia, že Pišťanský zavádza.

"A že ešte pred desiatimi rokmi tie kondenzačné stopy mizli okamžite vám nepríde divné? A že čiary sa objavujú vždy po slnku, to vám tiež nie je divné?" napísal Oscar. "Pán hovorí o contrails, teda o kondenzačnej stope spôsobenej výfukovými plynmi, ktoré sa rozpustia do niekoľkých minút. Ľudia sa pýtajú, prečo niektoré stopy ostávajú za lietadlom aj niekoľko desiatok minút a pomaly sa rozpínajú do strán, keď sa strácajú vo forme oblakov. Keď leteceké palivo má rovnaké zloženie," pridal sa Dávid.