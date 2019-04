Jožo dostal chuť na chrumkavé pečivo: V polovici prestal jesť, narazil na poriadny hnus na FOTO

Jozef sa posťažoval na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom na svoj nedávny nákup. V pekárni v Považskej Bystrici si kúpil dalamánku. V polovici ho však prešla chuť, pretože v pečive našiel zapečený kus pvc rukavice. Ako sa tam dostala, asi netuší nikto.

Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

Viacerí užívatelia podotkli, že rozumnejšie by bolo sťažovať sa priamo v dotyčnej pekárni, kde by mohli problém riešiť. Iní sa na vec pozreli s humorom. "Aspoň viete, že to robili s rukavicami," zažartovala Alexandra.