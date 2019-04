Kozmetiku na FOTO nepoužívajte! V telovom kréme našli zakázanú chemikáliu, nevyhoveli ani farby

Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány vo Francúzsku a v Taliansku.

V telovom kréme na zosvetlenie pokožky od značky Bio Claire pôvodom z Pobrežia Slonoviny bola zistená prítomnosť látky, ktorá je v kozmetických výrobkoch zakázaná. Ide o glukokortikoid clobetasol propionate. Daný produkt sa predáva v 320-mililtrovom plastovom tégliku bielej farby a vyrába ho spoločnosť N.P GANDOUR. Číslo nebezpečnej výrobnej dávky je D244305 a čiarový kód je 6181100231199.

Zdroj: ÚVZ SR

Čítajte aj: Nebezpečenstvo na FOTO: Hrozba pre deti a zakázaná chémia v kozmetike, dajte si pozor!

Červená farba na tetovanie od americkej značky INTENZE obsahuje látku anisidine (70 mg. kg-1), ktorá by sa nemala nachádzať vo výrobkoch na tetovanie. Týka sa to výrobnej dávky SS191 a dátumom exspirácie do tohtoročného 31. júla. Výrobok vyrába firma Intenze Products Inc.

Zdroj: ÚVZ SR

Za nebezpečnú bola z rovnakého dôvodu označená aj zelená farba na tetovanie od tej istej značky. Prítomnosť látky anisidine bola zistená vo výrobnej dávke SS204 s dátumom exspirácie do 31. marca 2020.

Zdroj: ÚVZ SR

Hlavný hygienik SR Ján Mikas zdôrazňujem, že uvedené výrobky sa môžu vyskytovať aj na našom území.