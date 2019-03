Už sa zadarmo neodveziete: V nedeľu končí v Bratislave bezplatná MHD

"Od 1. apríla, od začiatku dennej premávky bude na linkách 75, 201, 202, 212 a X72 ukončená bezplatná preprava cestujúcich," informuje na sociálnej sieti Dopravný podnik Bratislava. Magistrát zavedenie bezplatnej prepravy vysvetľoval, že tieto spoje dokážu vďaka bus pruhom garantovať rýchlosť prepravy MHD a zároveň na týchto úsekoch potrebovalo mesto maximálne odľahčiť individuálnu dopravu. "Každý cestujúci, ktorý na tejto trase vystúpi z auta a prejde na MHD, zároveň pomôže k riešeniu ťažkej dopravnej situácie," uviedla koncom januára samospráva.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo v polovici marca informoval, že kolaps dopravy v hlavnom meste počas prvých týždňov rozsiahlych dopravných obmedzení na ulici Mlynské nivy a v okolí križovatky Prievoz zatiaľ nenastal. Pomohli k tomu aj jarné školské prázdniny. Ľudia však podľa neho začali na presun po hlavnom meste viac preferovať MHD a vďaka novým pruhom pre verejnú dopravu na Gagarinovej ulici sa MHD na tomto úseku stala najrýchlejším spôsobom prepravy v dopravnej špičke.

"Smerom von z centra mesta sa na Gagarinovej ulici rýchlosť MHD strojnásobila a počet cestujúcich MHD v tomto úseku vzrástol o 37 percent. V dvoch trolejbusových linkách 201 a 202 jazdiacich po Gagarinovej stúpol počet cestujúcich v dopravnej špičke medzi 16. a 19. h z 2569 na 3524 cestujúcich," priblížil Vallo. Jazdná doba medzi zastávkami Hraničná a Cintorín Vrakuňa sa podľa jeho slov skrátila z 31 minút na desať a pol minúty. Smerom do centra mesta v rannej špičke medzi šiestou a deviatou hodinou zostáva rýchlosť MHD približne rovnaká, a to aj napriek nárastu automobilov v tomto úseku. "Počet prepravených pasažierov v MHD v čase rannej špičky vzrástol zo 4971 na 6020 cestujúcich. Bavíme sa o smere do centra mesta v rannej špičke," spresnil primátor.

V Bratislave sa postupne od 15. februára začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.