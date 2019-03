Dominancia mužov v spoločnosti: Väčšina z nich si myslí, že sú lepšími šéfmi ako ženy

Výskum poukázal na to, že vo vrcholovom manažmente sú tieto pozície v oveľa väčšej miere obsadzované mužmi. Výskumníci zisťovali súhlas s tvrdením, že vo všeobecnosti vedia muži lepšie riadiť firmy ako ženy. "Najvyššie percento mužov, ktorí s výrokom súhlasia, je vo veku od 25 do 34 rokov, a to až 65 %. Podobne vysoké percento súhlasiacich mužov nachádzame tiež v kategórii od 45 do 55 rokov (63 %), a potom v najvyššej vekovej kategórii mužov starších ako 65 rokov (63 %)," priblížila SAV.

Podľa výskumu najmenej súhlasný postoj majú muži vo veku od 35 do 44 rokov, kde viac ako polovica (53 %) s tvrdením nesúhlasí. "Najvyššie percento úplne alebo skôr nesúhlasiacich (83 %) s výrokom nachádzame v najmladšej vekovej kategórii žien od 18 do 24 rokov, kde zároveň až 39 % vyjadruje úplný nesúhlas s výrokom," uviedli akademici. Vo vekovej kategórii žien od 25 do 64 rokov sa percento nesúhlasu pohybovalo približne na úrovni dvoch tretín. Najviac s ponúkaným výrokom (55 %) súhlasili najstaršie ženy vo veku 65 rokov a viac.

Výskumníci skonštatovali, že schopnosti žien vo vrcholových pozíciách v politike a v podnikaní najviac podceňujú mladí muži vo veku od 25 do 34 rokov. Z nich až štvrtina (25 %) úplne súhlasí s názorom, že muži sú lepší v riadení firiem ako ženy. "Rovnako platí, že so zvyšujúcim sa vzdelaním tak u mužov, ako aj u žien klesá súhlas s výrokom o lepších riadiacich schopnostiach mužov, pri ženách je však tento pokles výraznejší. Svoj nesúhlas s výrokom vyjadruje 66 % vysokoškolsky vzdelaných žien a 49 % vysokoškolsky vzdelaných mužov," dodali.

Silnejšia podpora pre tvrdenie o lepších líderských schopnostiach mužov než na Slovensku je v Arménsku, Gruzínsku, Rusku a Bulharsku. V ostatných porovnávaných krajinách má pohľad, ktorý nižšie hodnotí schopnosti žien zastávať a vykonávať politické a riadiace funkcie, menšiu podporu. "Ak Slovensko porovnáme s Islandom, tak až desaťkrát viac obyvateľov Slovenska si myslí, že muži sú lepšími politickými lídrami a riaditeľmi firiem ako na Islande," uzavreli výskumníci.