Tretina Slovákov zabúda na ochranu osobných údajov, ukázal prieskum: Špecialista radí, ako postupovať

BRATISLAVA - Slováci sú pri ochrane osobných údajov nedôslední. Až tretina Slovákov si pri inštalovaní aplikácie do telefónu nechráni osobné údaje. Vyplýva to z prieskumu Európskeho štatistického úradu Eurostat. Špecialista Aliter Technologies na cloudové riešenia Peter Kováč radí využívať cloudové služby a šifrovať dáta.

"Až 36 percent Slovákov pri inštalácii aplikácií do svojho smartfónu nedbá o ochranu osobných údajov a citlivých dát a aplikáciám k nim nijakým spôsobom neobmedzuje prístup," vyplýva z analýzy. Spomedzi mladých do 15 rokov si dáta nechráni 36 percent opýtaných. V prípade generácie do 24 rokov je to 34 percent. Ako najzraniteľnejšia sa ukázala generácia nad 65 rokov, v rámci ktorej si dáta nechráni dokonca 39 percent opýtaných.

Zvýšená bezpečnosť

Kováč odporúča cloudové riešenia. "Ukladanie dokumentov do cloudu prináša užívateľom obrovské výhody. Môžu pristupovať k svojim dokumentom kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia. Dôležité je zvoliť správne zabezpečenie cloudovej služby," uviedol Kováč. Pre menej citlivé dokumenty, ako sú rôzne úradné výpisy, stačí podľa neho použiť napríklad dvojfaktorovú autentifikáciu. "Avšak pri citlivejších dokumentoch, ako sú výplatné pásky, zmluvy, skeny dokladov, je potrebné mať určite vyššiu formu zabezpečenia, napríklad šifrované cloudové úložiská v kombinácii s dvojfaktorovou autentifikáciou," upozornil.

Odporúča tiež využívať takzvanú VPN aplikáciu, ktorá umožňuje používateľovi anonymizovať sa na internete. Aplikácia zároveň šifruje osobné dáta aj pred poskytovateľom internetu. Ľudia by tiež podľa neho mali používať dvojfaktorovú autentifikáciu pri prihlasovaní sa do svojich účtov. "Pri prihlásení sa od používateľa nevyžaduje iba heslo, ale aj ďalší generovaný údaj, ku ktorému má prístup iba daný používateľ cez aplikáciu, kartu alebo iné zariadenie, napríklad mobilný telefón," opísal s tým, že výhodou je zvýšená bezpečnosť. "Kód má časovú platnosť a nikdy sa neopakuje," doplnil.