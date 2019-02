Nitriansky kraj chce začať pokutovať lekárov, ktorí nenastúpia do služby na pohotovosti

Problém vznikol v dôsledku toho, že niektorí lekári odmietajú slúžiť na pohotovosti a nepodpísali zmluvu s poliklinikou o APS. Tvrdia, že teda nie sú povinní do týchto služieb nastúpiť. Kraj to vidí inak. Nenastúpenie do služby podľa rozpisu považuje za porušenie zákona. Téma pohotovosti v Šali dnes opäť rezonovala na zastupiteľstve NSK.

Ako povedal predseda NSK Milan Belica, ak lekár nechce nastúpiť do služby, môže si za seba zabezpečiť náhradu. Pokiaľ tak neurobí, kraj mu môže udeliť finančnú sankciu, voči ktorej sa môže lekár odvolať na ministerstvo zdravotníctva. „Naša obava je, že ak takýto postup bude frekventovane a opakovane, nakoniec to môže ministerstvo vyhodnotiť tak, že sa tam služba nedá zabezpečiť a to by bola tragédia pre Šaľu a blízke okolie. Dúfam, že sa to nestane a tí, ktorí sú za súčasnú situáciu zodpovední, sa vžijú do kože občana, ktorý často ani nemá možnosť dostať sa do ďalšieho bodu APS, napríklad v Nových Zámkoch či v Nitre,“ povedal Belica.

Na lekárov, ktorí nechcú slúžiť na pohotovosti, apeluje aj primátor Šale a zároveň krajský poslanec Jozef Belický. Zdôraznil, že prvoradým záujmom je, aby ľudia zo Šalianskeho okresu nemuseli ďaleko dochádzať za pohotovosťou. „Bez pardonu, každý jeden poskytovateľ zdravotnej starostlivosti musí byť zaradený do rozpisu služieb. Ak si právny stav treba vynútiť, tak je to na orgánoch vyššieho územného celku, ktoré si určite budú plniť svoje povinnosti,“ povedal Belický pre médiá.

Župan podotkol, že zákon týkajúci sa APS „nie je bohvieaký“ a v niektorých bodoch je sporný. Kraj sa však opiera o vyjadrenie ministerstva zdravotníctva. „Podľa tohto vyjadrenia v zmysle platnej legislatívy samosprávny kraj zaradí do rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej APS všetkých poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod. To znamená, že kraj nezaraďuje do rozpisu len poskytovateľov, ktorí prejavili záujem na základe dobrovoľnosti,“ uviedla hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.

V rozpise služieb na február je uvedená aj spoločnosť SIZK, s.r.o., ktorá prevádzkuje v Šali dve ambulancie - všeobecného lekárstva a vnútorného lekárstva. Spoločnosť nemá od 1. júla 2018 s poliklinikou podpísanú zmluvu o poskytovaní APS. „Uvedenie spoločnosti SIZK, s.r.o. v nezákonnom rozpise APS pre nás nie je záväzné a akceptovateľné,“ píše sa v podnete, ktorý poslal v januári do médií aj kompetentným orgánom splnomocnený zástupca SIZK, s.r.o. Igor Klačko.

Ako ďalej dodal, SIZK, s.r.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť „výhradne na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a podľa platného zákona sa povinnosť vykonávať APS nevzťahuje na našu spoločnosť“. Ak kraj nerozpíše na služby niekoho iného, výsledkom bude viacdňové nezabezpečenie poskytovania pohotovosti v Šali, píše sa v podnete. Belica v pondelok reagoval, že „ak si niekto myslí, že má pravdu, tak nech nepostupuje tak, že je aj vyšetrovateľ, aj prokurátor, aj sudca, ale nech nechá rozhodnúť súd, či títo lekári nemusia chodiť služby“.

S poliklinikou v Šali podpísalo zmluvy o poskytovaní APS 13 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti z celkového počtu 16. V prípade pohotovosti pre deti a dorast má zmluvy osem z desiatich lekárov. Na jeseň minulého roka riešila nitrianska župa v súvislosti s pohotovosťou v Šali sťažnosti lekárov, ktorí dobrovoľne slúžia na pohotovosti. Nepáčilo sa im totiž, že majú ťahať služby aj za svojich kolegov, ktorí to odmietli. V tom čase krajský lekár Ľubomír Ševčík rozpisoval do služieb len dobrovoľníkov. Potom kraj požiadal o vyjadrenie ministerstvo zdravotníctva, ktoré skonštatovalo, že do rozpisu treba zaradiť všetkých lekárov zo spádového územia. Po novom už rozpisy služieb nerobí krajský lekár, ale krajský odbor zdravotníctva.