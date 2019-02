Mrazivé slová Martinovej sestry: Horského nosiča (†27) zabila lavína v čase, keď zdolával skúšku

Posledná rozlúčka s Martinom Škorvánkom, ktorý tragicky zahynul v pondelok 14. januára vo švajčiarskych Alpách, sa konala 26. januára v obradnej sieni Domu smútku v Spišskej Novej Vsi.

Skúsenému horolezcovi a horskému nosičovi sa stal osudným pád lavíny. V dôsledku nepriaznivého počasia ho stotožnili lavínovým vyhľadávačom pomocou vrtuľníka až 15. januára. Nezvestný bol od nedele, kedy sa nevrátil na chatu. V horách mal byť so svojimi dvomi kamarátmi, ale v čase nešťastia bol sám.

Na nedatovanej snímke je Martin Škorvánek. Zdroj: FB/Martin Škorvánek

Martin zahynul počas tréningu na horského vodcu

Podľa Martinovej sestry sa tragédia stala v čase, keď sa spolu s kolegami chystal na poslednú etapu tréningu v extrémnych podmienkach v blízkosti strediska Zuoz. „Bola to súčasť jeho prípravy na skúšky horského vodcu. Čakali na lanovku na horskú chatu, kde mali vybavený nocľah. Martin sa na skialpinistických lyžiach vydal hore po vlastných. Do večera na chatu nedorazil. Jeho priatelia v zlom tušení zavolali pomoc. Tá prišla síce hneď, ale kvôli zlým poveternostným podmienkam v oblasti a zlej viditeľnosti, sa záchranárom podarilo preskúmať len malú časť územia,“ uviedla.

Na snímke je Martin Škorvánek s manželkou Máriou. Zdroj: FB/Mária Škorvanková

Martin za sebou zanechal syna Jurka, ktorý začiatkom januára oslávil svoje štvrté narodeniny, a manželku Máriu. „Ten, ktorého som ľúbila a najviac mu dôverovala, odišiel, už sa nikdy nevráti späť. Hory mi ho dali a hory aj vzali. Moje srdce bije už len pre Jurka,“ uviedla deň pred jeho pohrebom.

Mária, ktorá sa tak zo dňa na deň stala živiteľkou rodiny, prosí prostredníctvom výzvy všetkých dobrých ľudí o pomoc. Vo verejnej zbierke ju môžete podporiť aj vy.

Na nedatovanej snímke je Martin Škorvánek so synom Jurkom, Zdroj: FB/Mária Škorvanková

Vysokohorské nosičstvo sa zapísalo do zoznamu UNESCO

V týchto ťažkých časoch ju však potešila správa, že vysokohorské nosičstvo sa zapísalo do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Pre Topky.sk dodala, že „manžel by bol rád.“

Zdroj: FB/Švajčiarsky dom - sherpa caffe

Zápis do národného zoznamu vnímajú vysokohorskí nosiči ako neviditeľnú medailu a ako prvý krok o zapísanie do zoznamu UNESCO. „Nemáme informácie zo sveta, že by sa inde zachovalo v takejto tradičnej forme a podobe. Podľa nás je to jedinečné,“ uviedol tatranský nosič Štefan Bačkor. Priznal tiež, že keď sa ho kolegovia pýtali, čo pre nosičov takýto zápis do národného zoznamu znamená, nevedel odpovedať. „Možno budeme chránení ako kamzík alebo svišť,“ podotkol Bačkor. Každému, koho hory bavia a láka ho vyskúšať si vysokohorské nosičstvo, odporúča, aby to skúsil, nemusí byť automaticky horolezec či športovec.

Na horách hrozí lavínové nebezpečenstvo

Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v pondelok informoval, že vplyvom dlhodobo nízkych teplôt sa v snehovom profile vytvorili nestabilné snehové vrstvy. „Nebezpečné sú hlavne svahy a žľaby severných a severovýchodných orientácií. Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciách, je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch. Bezprostredne po snežení je možný výskyt aj samovoľných lavín menších rozmerov,“ upozornil.