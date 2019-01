Slovenský študent poprel holokaust pred ženou, ktorá ho prežila: Jeho vzory sú ĽSNS a Marian Magát

Kotlebova strana je známa tým, že šíri rasistické názory a väčšina jej členov popiera holokaust. ROzdávajú šeky s nacistickými symbolmi a na priame otázky, ktoré by mali vedieť zodpovedať aj deti zo základnej školy odpovedajú alibisticky. Pamätný je napríklad výrok Milana Uhríka, keď sa ho v televíznej diskusii moderátor opýtal na holokaust. "Neviem sa k tomu vyjadriť, ja som vtedy nežil a nie som historik," odpovedal Uhrík.

O niečo radikálnejší a verejnejší názor na najdesivejšie obdobie má Marián Magát. Známy je najmä svojimi nenávistnými prejavmi na Židov a popieraním holokaustu. O to desivejšie a zarážajúcejšie je to, že mladí ľudia sú sympatizantmi či už ĽSNS alebo Magáta, prípadne obidvoch.

Nedávno uzrel svetlo sveta dokument o Daliborkovi, mladom českom mužovi s nacistickými názormi. Ten navštívil aj Osvienčim, nemecký koncentračný tábor, ktorý sa nachádza v Poľsku. Priamo tam, pred ženou, ktorá Osvienčim prežila, tvrdil, že podmienky tam nemohli byť až také zlé.

Slovenský Daliborko

Na diskusii v Bardejove, ktorej súčasťou bolo aj premietanie dokumentu o holokauste sa odohral podobný scenár. O slovo sa prihlásil mladý gymnazista Adam, ktorý vyslovil názor, že holokaust neexistoval.

"Nemôžme sa o tom ani baviť, lebo to nie je dovolené," začal s tým, že sympatizuje s názormi Ľudovej strany Naše Slovensko a s Marianom Magátom. Na otázku, čo ho doviedlo k takémuto názoru, odpovedal: "Knihy, ktoré napísali najväčší popierači holokaustu."

Adam ďalej tvrdil, že on tiež navštívil koncentračný tábor v Poľsku, no vlasy, oblečenie a dobové fotky boli len "výsledkom doby". Toto všetko pred pani Evou Mosnákovou, ktorá hrôzy druhej svetovej vojny prežila na vlastnej koži.

Namiesto toho, aby mu žena vynadala, mu však odpovedala s neskutočnou múdrosťou. "Myslím si, že ešte len hľadáš pravdu. Zapchali tu ústa aj uši, ale srdce nie," povedala pani Mosnáková.

Hrôzy, ktoré sa môžu zopakovať

Video na sociálnej sieti zdieľal Pavel Sibyla, ktorý sa obáva, že hrôzostrašná situácia sa môže kedykoľvek zopakovať. Sibyla bol aj priamym účastníkom spomínanej diskusie.

"Dlho bol pre mňa najsilnejším zážitkom pri tejto téme Spielbergov film Schindlerov zoznam. Zmenilo sa to, keď som sa išiel pozrieť do Auschwitzu. Bola sychravá jeseň a všetky tie zverstvá sa mi zrazu odohrávali pred očami. To som ešte nevedel, že ma čaká horší zážitok. Moment, keď zažijem, ako mladý chalan pred preživšou holokaustu prehlási, že žiadne masové vyvražďovanie Židov nebolo. Hrôza tej chvíle bola v uvedomení si, že ono sa to môže zopakovať. Ak je možné, aby Magát, Kotleba a im podobní dokázali vnukov účastníkov SNP ovplyvniť tak, že hovoria o vymyslenom holokauste, potom nič nestojí v ceste tomu, aby sme opäť zažili masové vyvražďovanie ľudí inej rasy alebo vierovyznania," napísal Sibyla k videu.