Sever Slovenska bojuje s mimoriadnou situáciou: Silný vietor a sneh spôsobujú veľké problémy

ŽILINA - Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou bola v utorok napoludnie v Žilinskom kraji v jednom meste a 29 obciach. V pondelok o tom informoval vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Žiline Ľubomír Hollý.

V kraji je momentálne mimoriadna situácia v okrese Čadca v meste Čadca a v obciach Podvysoká, Skalité, Makov, Radôstka, Stará Bystrica, Nová Bystrica, Klokočov, Olešná, Korňa, Staškov. V okrese Žilina v obciach Belá, Lysica, Terchová a Lutiše. V okrese Dolný Kubín v obciach Zázrivá, Pribiš a Pucov. V okrese Námestovo v obciach Beňadovo, Sihelné, Zákamenné, Novoť, Mútne, Oravské Veselé, Klin, Oravská Lesná, Rabčice, Oravská Polhora a Rabča. V okrese Kysucké Nové Mesto v obci Ochodnica.

Podľa vedúceho odboru krízového riadenia okresného úradu bolo v pondelok (14.1.) spoločným menovateľom situácie v obciach najmä opätovné sneženie a padanie snehu zo striech. "V niektorých obciach bolo po spadnutí snehu zo striech na ceste okamžite meter snehu a cesta bola neprejazdná. V niektorých obciach zistili, že keď sa snažili sneh len odhŕňať a neodvážali ho, po opätovnom snežení ho už nebude kde odhŕňať, lebo sa vytvorili mantinely. Komunikácie by mali byť priechodné minimálne pre jedno auto. Preto odstraňujú sneh, aby vytvorili miesta na vyhýbanie áut. Tak musia začať odvážať sneh aj tam, kde ho predchádzajúce dni neodvážali," vysvetlil Hollý.

Zdroj: SITA/ Polícia SR

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) má byť v utorok oblačno až zamračené. Postupne na mnohých miestach sneženie, v Žilinskom kraji aj výdatné. Miestami tvorba snehových jazykov alebo závejov, uvádza SHMÚ.

Na severe Slovenska pomáhajú aj hasiči z iných regiónov

Hasiči pomáhajú odstraňovať následky snehovej kalamity viacerým obciam s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na severnom Slovensku. Na pomoc boli do postihnutých obcí vyslaní aj hasiči z iných regiónov.

"Vo viacerých obciach na severnom Slovensku bola starostami obcí vyhlásená mimoriadna situácia, na výpomoc boli už v pondelok (14. 1.) vyslaní hasiči z Dunajskej Stredy, Galanty, Trnavy, Prievidze, v utorok na výpomoc do postihnutých lokalít smerujú aj hasiči z Nitry," informovala hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová.

V obciach Skalité a Klokočov zasahujú podľa jej slov pri odstraňovaní cencúľov a veľkého množstva snehu zo strechy základných škôl hasiči z Čadce, zo Záchrannej brigády v Žiline a dobrovoľní hasiči zo Skalitého. V obciach Oravská Lesná, Klokočov a Novoť pomáhajú aj pri sprejazdňovaní cestných komunikácií, ktoré sú zasiahnuté veľkým množstvom snehu.

Donovaly sú naďalej uzatvorené pre kamióny nad 10 metrov

Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Viaceré úseky sú vlhké alebo zasnežené. Niektoré horské priechody (HP) sú však uzavreté. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na webe zjazdnost.sk a Stella centrum.

Horský priechod Donovaly je uzatvorený pre dopravu nad 10 metrov dĺžky. Rovnako pre vozidlá nad 10 metrov je uzavretý HP Fačkov v úseku cesty medzi Nitrianskym Pravnom a Fačkovským sedlom. HP Šútovce a Skýcov sú uzavreté pre vozidlá nad 3,5 tony. Uzavretý je aj HP Veľké Pole na ceste medzi Oslanmi a Cerovou.

Zdroj: SITA/Milo Fabian

Všetky ostatné horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu hrúbky od jedného do troch centimetrov. Na HP Vrchslatina, Huty a Podspády je napadaný čerstvý až utlačený sneh hrúbky do päť centimetrov.

Vrstva čerstvého a kašovitého snehu v hrúbke od jedného do troch centimetrov je na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest D1 Ivachnová - Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján - Liptovský Hrádok, Branisko - Široké - Fričovce - Chminianska Nová Ves, R3 Sedliacka Dubová – Široká a R4 obchvat Svidníka. Utlačený a kašovitý sneh sa nachádza na cestách nižších tried v okolí Trstenej, Dolného Kubína, Spišskej Starej Vsi a Starej Ľubovne.

Cestári v Tatrách vyhlásili mimoriadny stav

Silný vietor sprevádzaný snežením opäť spôsobuje na cestách v tatranskom a podtatranskom regióne problémy. Cestári tam vyhlásili prvý situačný stupeň a mimoriadnu situáciu. "Na cestách v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok je situácia veľmi zlá, museli sme pre zafúkavanie opäť uzavrieť úsek cesty medzi Štrbou a Šuňavou," uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla s tým, že veľmi ťažko zjazdné sú aj ďalšie úseky ciest v regióne.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, problémy robí hlavne silný vietor

Silný vietor sprevádzaný snežením opäť spôsobuje na cestách v tatranskom a podtatranskom regióne problémy. Cestári tam od utorkového rána vyhlásili prvý situačný stupeň a mimoriadne podmienky na cestách. "V okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok je situácia veľmi zlá, museli sme pre zafúkavanie opäť uzavrieť úsek medzi Štrbou a Šuňavou. Máme čo robiť, aby sa nám podarilo udržať zjazdnú aj druhú spojnicu medzi týmito dvoma dedinami, tzv. hŕbky," uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla s tým, že veľmi ťažko zjazdné sú aj ďalšie úseky ciest v regióne.

Sneženie a najmä silný nárazový vietor je predovšetkým vo Vysokých Tatrách a v podhorí, v dôsledku čoho je tam na cestách veľmi zlá viditeľnosť. Najhoršia situácia je podľa Barillu medzi Popradom a Starým Smokovcom, Popradom a Veľkým Slavkovom, v okolí Mlynice, tiež medzi Veľkou Lomnicou a Starou Lesnou, na trase medzi Tatranskou Štrbou a Štrbským Plesom, aj medzi Mengusovcami a Vyšnými Hágmi a Batizovcami a Tatranskou Poliankou.

"V okrese Kežmarok je to najhoršie medzi Kežmarkom a Stráňami pod Tatrami, medzi Slovenskou Vsou a Lendakom a Tatranskou Kotlinou a Ždiarom. V Levočskom okrese sú najväčšie problémy najmä v okolí Domaňoviec, medzi Spišským Podhradím a Korytným, Uložou a Brutovcami, medzi Bijacovcami a Vyšným Slavkovom a na úseku cesty Levoča – Závada," doplnil Barilla.

Počas uplynulých 24 hodín cestári v regióne prepluhovali viac ako 4000 kilometrov ciest, posypali 1000 kilometrov ciest kamenivom a ďalších 1600 kilometrov upravili soľou. Vo výkone bola okrem 22 sypačov aj snehová fréza, ktorá sprejazdňovala úsek medzi Kežmarkom a Stráňami pod Tatrami, a tiež traktory. "Všetka naša technika je v teréne a robíme všetko preto, aby sme cesty udržali zjazdné," zdôraznil Barilla s tým, že mnohé úseky sú prejazdné len za veľmi sťažených podmienok s takmer nulovou viditeľnosťou.

Zároveň vyzval vodičov, aby zvážili svoju jazdu autom a pokiaľ nevyhnutne jazdiť nemusia, nech radšej ostanú doma. "Ak už sa aj na cestu vydajú, mali by byť veľmi opatrní a prispôsobiť svoju jazdu aktuálnymi podmienkam, ktoré sú naozaj ťažké," upozornil šéf podtatranských cestárov.

Cestári pod Tatrami očakávajú, že takéto počasie bude pretrvávať minimálne do stredajšieho (16.1.) doobedia a problémy má spôsobovať najmä vietor, ktorý na viacerých miestach môže dosiahnuť až 100 kilometrov za hodinu. "Je to celkovo veľmi zlé, s vetrom dokonca horšie ako pred týždňom. Napriek tomu s tým bojujeme so všetkou dostupnou technikou a robíme všetko preto, aby sme cesty udržali zjazdné," uzavrel Barilla.

Varovanie pred snehom, vetrom aj poľadovicou

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred snežením, vetrom na horách, snehovými jazykmi a závejmi či poľadovicou na takmer celom území Slovenska s výnimkou Košického kraja. V tejto súvislosti vydal viacero výstrah. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred poľadovicou platí pre Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj od 12.00 h. Banskobystrický, Trenčiansky, Prešovský a Žilinský kraj trápi poľadovica od skorého rána. "Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava, pohyb osôb či infraštruktúra. Môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ.

Zdroj: shmu.sk

Banskobystrický kraj sužujú aj sneženie i tvorba snehových jazykov a závejov. Pre vietor na horách tu meteorológovia vyhlásili výstrahu druhého stupňa. Tá by mala platiť až od 22.00 h. Snehové jazyky a záveje by mali potrápiť aj Trenčiansky kraj.

Pre Prešovský a Žilinský kraj vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa pred snežením, ktorá platí od skorého rána. "V okrese Liptovský Mikuláš sa miestami, najmä v polohách nad 900 metrov očakáva výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 50 až 70 centimetrov, ojedinele až 80 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity ako doprava a pohyb osôb," dodáva SHMÚ.

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš

Na severe a severovýchode Slovenska si treba dávať pozor aj na vietor na horách. Na hrebeňoch Tatier sa miestami očakáva výskyt silného vetra s priemernou rýchlosťou viac ako 90 kilometrov za hodinu, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 - 160 kilometrov za hodinu.

Zvýšená lavínová hrozba prevláda vo všetkých slovenských pohoriach

Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne prevláda vo vysokohorskom teréne všetkých slovenských pohorí. Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v utorok informoval, že najväčším problémom je nový previaty sneh. Ten sa ukladá na záveterné svahy najmä východných, juhovýchodných a južných expozícií a vytvára doskovitý sneh, vankúše a preveje.

"Uvoľnenie doskových lavín, najmä v spomenutých expozíciách, je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj spontánne, stredne veľké lavíny, ktoré môžu zasiahnuť údolné trasy," uviedol s tým, že ľuďom bez znalosti lavínovej problematiky a výbavy neodporúča pohyb vo vysokohorskom teréne.

Na horách sa v utorok výrazne ochladilo. "Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 20 do mínus osem stupňov Celzia. Fúkal silný, na hrebeňoch až búrlivý severozápadný vietor s rýchlosťou desať až 18 metrov za sekundu," doplnil Kyzek. Za posledných 24 hodín pripadlo prevažne od desať do 20 centimetrov nového suchého snehu.