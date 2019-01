Nové zistenia v kauze Technopol: Ján Kuciak mal pravdu o Kočnerových kšeftoch

BRATISLAVA - Kontroverzný podnikateľ Marián Kočner zvykol dávať ruky preč od kauzy Technopol a tvrdiť, že s ňou nemá nič spoločné. Aj keď momentálne sedí vo väzbe v Banskej Bystrici a zdalo by sa, že po jeho zadržaní zostalo na chvíľu ticho, opak je pravdou. V prípade, ktorým sa zaoberal aj zavraždený novinár Ján Kuciak, došlo k novým zisteniam, z ktorých vyplýva, že Kočner nebude až také neviniatko, ako sa tváril.

Kauzu, ktorá sa ťahá dlhé roky, znova otvoril zavraždený novinár Ján Kuciak. Ten prišiel na to, že do pochybných obchodov okolo Technopolu sú zapletení ľudia blízki kontroverznému podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi. Sudca Vladimír Sklenka mal byť pritom veľmi dôležitou osobou v súdnych sporoch medzi Pavlom Pávekom, dlhoročným riaditeľom firmy Technopol Servis, ktorému mala podľa polície ukradnúť akcie jeho bývalá manželka, a medzi skupinou, ktorá je blízka Kočnerovi.

V roku 2016 zvrátil snahu o prinavrátenie firmy skutočným vlastníkom. Tí chvíľu po tom, ako skupina okolo Kočnera vzala Technopol a dosadila za šéfa firmy Dučáka staršieho, vymenovali za predsedu predstavenstva Technopol Servis opäť Páveka. Zmenu zapísali aj do obchodného registra a súd to potvrdil. Sklenka však spätne rozhodol, že Páveka do registra nezapíše a údaje dal z neho vymazať.

Kočner obchodoval s firmou z kauzy Technopol

Aj keď Marián Kočner zatĺkal, neskôr sa ukázalo, že z účtu Technopolu odišlo na jeho účet pol milióna eur. Obvinená Denisa Pávková navyše býva v dome, ktorý mu patrí. Aktuality.sk teraz navyše zistili, že Kočner predal firme Technopol Servis 40 percent akcií spoločnosti Inkasný servis. Zvyšných 60 percent stále vlastní.

"Podľa Kočnera vlastnila firma Inkasný Servis v minulosti aj zmenky, na základe ktorých teraz tento podnikateľ vymáha od televízie Markíza 69 miliónov eur. Cez firmu Inkasný Servis vlastnil Kočner aj byt v komplexe Bonaparte. Keď Kuciak neskôr zistil, že ho predal, Kočner sa mu vyhrážal, že bude hľadať špinu na jeho rodinu," napísali Aktuality.sk.

Zmizlo 300 strán spisu

Koncom októbra zmizla veľká časť súdneho spisu ku kauze Technopol Servis z Okresného súdu Bratislava I. Minister spravodlivosti Gábor Gál následne súd navštívil a novinárom oznámil, že vo veci podáva trestné oznámenie. Zmiznutých tristo strán sa našlo. Gál zároveň odvolal predsedníčku Okresného súdu.

Zmiznutie časti súdneho spisu predtým potvrdil aj partner advokátskej kancelárie TaylorWessing Radovan Pala, ktorá zastupuje v kauze Technopol Servis jeho skutočných vlastníkov okolo podnikateľa Pavla Páveka. Práve im mali firmu ukradnúť ľudia blízki Mariánovi Kočnerovi, na čo upozorňoval aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

Kočnerovu firmu Inkasný Servis zastupovali advokáti z kancelárie Dušana Repáka, bývalého manžela sudkyne Repákovej. "Išlo o Ľubicu Flochovú a Ľudmilu Penz Vachulovú. Repák zároveň zastupoval firmu Midas investments blízku Kočnerovi, ktorá sa objavila vo viacerých jeho kauzách. Kočnerov advokát v kauze zmenky Andrej Šabík v telefonickom rozhovore tvrdil, že nedokáže v rýchlosti komentovať, za akých podmienok kúpila firma Technopol Servis akcie od Kočnera. Šabík bol aj majiteľom spoločnosti Verticom, cez ktorú bol z firmy Technopol Servis vyvedený majetok v hodnote 20 miliónov eur," zistili Aktuality.sk