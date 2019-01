VIDEO Obrovský výbuch počas Silvestra: Plamene zachvátili námestie, explózia ako v akčnom filme

Na sociálnej sieti sa objavilo video pomenované jednoducho „Nezmysel“, ktoré ukazuje výbuch horľavej látky. Video bolo natočené na námestí v meste Přestice počas silvestrovskej noci, všimol si český Blesk. Skupina vtipkárov zapálila nemrznúcu kvapalinu, ktorá spôsobila hrozivo vyzerajúci plameň. Látka začína pomaly horieť a potom vybuchne. Explózia je mohutná, plamene šľahajú do výšky niekoľkých metrov. Blízko výbuchu našťastie nikto nestojí a nikto nie je zranený. Napriek tomu by mohlo ísť o všeobecné ohrozenie, ktoré je trestným činom.

Starosta mesta Karel Naxera videl údajne incident na vlastné oči. Bližšie informácie ale nemá a tvrdí, že sa bude pýtať polície, ako s prípadom postupuje.

Zdroj: Youtube/ Michal Kindl ​

Bývalý policajný pyrotechnik si myslí, že nebezpečné by to bolo, keby v okolí stáli ľudia, ale zdá sa, že ide o filmový efekt. „Samozrejme, je blbosť toto robiť, ale nebezpečné to nie je. Ide o takzvaného „Ohniváka“, jeden z najčastejšie používaných efektov vo filmoch alebo bojových ukážkach. Efekt spočíva v prvotnom výbuchu, ktorý do vzduchu rozptýli kvapalnú horľavú látku, napríklad benzín, naftu alebo olej. Práve tu použitý repkový olej najčastejšie používajú rôzni fakíri a pľuvači ohňa. Rozptýlená látka vo forme aerosolu následne veľmi efektne a rýchle vyhorí a vytvorí ohnivý hríb,“ povedal pre portál krimi-plzen.cz.

Pyrotechnik si tiež myslí, že nešlo o explóziu v kanalizácii. Výbuch by smeroval hore ako pri výstrele z kanóna a vyletel by aj poklop. Žiadne nebezpečenstvo údajne nehrozilo, v okolí výbuchu sa nikto nenachádzal. „Samozrejme ale zdôrazňujem, že žiadnemu amatérovi neodporúčam tieto efekty robiť,“ uzatvára profesionál. Redaktori z portálu Krimi Plzeň údajne s tvorcami efektu hovorili. Tí tvrdia, že priestor okolo efektu zabezpečili, čo dokazuje aj video. Použili voľne dostupnú pyrotechniku a kanister s repkovým olejom.

Miestni hasiči na mieste vôbec nezasahovali. Polícia taktiež prípad nepreverovala, ale pripúšťa, že sa pod tlakom médií možno začne prípadom zaoberať. Napriek obrovským plameňom, ktoré na námestí šľahali, nikto nebol zranený a nebola ani zistená škoda na majetku.