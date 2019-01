Slováci, takto budeme sviatkovať v roku 2019: Tešte sa na predĺžené víkendy a iné dni voľna!

BRATISLAVA - Mnohých Slovákov, najmä tých pracujúcich, zaujíma, ako to bude v roku 2019 so sviatkami. Ak totiž pripadnú na pracovné dni, dá sa z toho vyťažiť nejaký ten predĺžený víkend. Budúci rok v tomto smere vyzerá celkom optimisticky.

JANUÁR

Nový rok začína dobre, pretože pripadá na utorok, takže pracovný týždeň skráti o jeden deň. Sviatok Troch kráľov (6. január) už ale oslávime cez víkend, presnejšie v nedeľu.

Zdroj: Getty Images

APRÍL

Ďalších voľných dní sa dočkáme až na Veľkú noc. Veľký piatok pripadá na 19. apríla, Veľkonočný pondelok potom na 22. apríla.

MÁJ

Máj už vyzerá lepšie. Sviatok práce (1. máj) a Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj) oslávime zhodne v stredu, čo ponúka možnosť na poriadne predĺžený víkend v prípade, že si niekto zoberie dovolenku v pondelok a utorok predtým, resp. štvrtok a piatok po sviatku. V oboch prípadoch sa tak dá dopracovať k piatim dňom voľna za sebou a za ten čas sa už dá stihnúť aj nejaká kratšia dovolenka.

Zdroj: Getty Images

JÚL

5. júl patrí Sviatku svätého Cyrila a Metoda a v roku 2019 pripadne na piatok. Skvelá správa, to je jednoznačný predĺžený víkend!

AUGUST

Podobne to bude aj v auguste, kedy Výročie SNP (29. august) pripadá na štvrtok. Ak sa vám podarí vybaviť si v piatok voľno v práci, dopracujete sa k štyrom dňom oddychu, ktoré môžete využiť napríklad na výlet do niektorej z európskych metropolí.

SEPTEMBER

V septembri nás ale čaká sviatková mizéria. 1. (Deň Ústavy SR) aj 15. (Sedembolestná Panna Mária) sú totiž nedele.

Zdroj: Getty Images

NOVEMBER

Hneď 1. novembra je Sviatok všetkých svätých, čo je piatok. 17. novembra (Deň boja za slobodu a demokraciu) už ale oslávime v nedeľu.

DECEMBER

No a nakoniec tu máme Vianoce, ktoré o rok pripadnú na utorok až štvrtok (24.-26. decembra). Ak si teda zoberiete dovolenku v pondelok a v piatok, bude to znamenať až deväť dní voľna a to už človeka naozaj poteší. Keby ste boli ale veľmi nenásytní, môžete si zobrať voľno aj celý nasledujúci týždeň (vrátane voľného 1. januára 2020) a razom sa dopracujete až k šestnástim dňom voľna.