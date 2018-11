Sudca z kauzy Technopol Servis: Rozhodoval v prospech Kočnerových ľudí, teraz ho stráži polícia

Vladimír Sklenka je sudca Okresného súdu Bratislava I. Rozhodoval v obchodných sporoch okolo firmy Technopol Servis, v ktorý sa angažoval aj Marian Kočner. Ten je momentálne obvinený v kauze falšovania zmeniek a iných závažných trestných ekonomických činnostiach. Kočner je momentálne vo väzbe v Leopoldove.

Podľa informácií portálu sme.sk, sudcu momentálne stráži polícia. Všimol si to reportér portálu, ktorý býva v susedstve. O policajnú ochranu mal sudca požiadať sám. Podľa zákona má na to právo v odôvodnených prípadoch. Vedenie súdu, ktoré žiadosti o ochranu rieši, sa k otázkam nevyjadrilo, rovnako ani samotný Sklenka.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Ten sa začiatkom novembra vzdal funkcie podpredsedu okresného súdu krátko po tom, čo zmizlo 300 strán spisu v kauze Technopol Servis.

Kauza Technopol

Kauzu, ktorá sa tiahne dlhé roky, znova otvoril zavraždený novinár Ján Kuciak. Ten prišiel na to, že do pochybných obchodov okolo Technopolu sú zapletení ľudia blízki kontroverznému podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. Sudca Sklenka mal byť pritom veľmi dôležitou osobou v súdnych sporom medzi Pávekom, dlhoročným riaditeľom firmy Technopol Servis, ktorému mala podľa polície ukradnúť akcie jeho bývalá manželka a medzi skupinou, ktorá je blízka Kočnerovi.

V roku 2016 zvrátil snahu o prinavrátenie firmy skutočným vlastníkom. Tí chvíľu potom, ako skupina okolo Kočnera vzala Technopol a dosadila za šéfa firmy Dučáka staršieho, vymenovali za predsedu predstavenstva Technopol Servis opäť Páveka. Zmenu zapísali aj do obchodného registra a súd to potvrdil. Sklenka však spätne rozhodol, že Páveka do registra nezapíše a údaje dal z neho vymazať.

Spomínaný sudca vyhovel skupine okolo Kočnera viackrát, napríklad aj vtedy, keď sa dožadovali, aby boli do registra zapísané ukradnuté a dávno zrušené akcie.

Kočner a Ján Kuciak

Po zadržaní 4 osôb obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka, sme vás informovali aj o tom, že Mercedes, na ktorom sa vozila Alena Zsuzsová, jedna z obvinených, mal byť napísaný na firmu, v ktorej rovnako figurujú osoby, ku ktorým má blízko Marian Kočner a ktoré vystupujú aj v kauze Technopol Servis.

Kočner je, okrem iného, spájaný so Szuszovou, s ktorou mal mať veľmi blízky vzťah. Jeden z obvinených z vraždy novinára, Zoltán Andruskó, vypovedal, že brutálny čin si mal objednať Kočner. Podľa najnovších informácií, polícia má preverovať aj verziu s objednávateľom Kočner. Obvinený je však zatiaľ len zo závažnej trestnej ekonomickej činnosti. Kočner sa totiž Kuciakovi vyhrážal potom, ako mu zaslal otázky k Technopolu.