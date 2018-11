Odborník varuje: V parlamente sa rozhoduje o zákone roka, hrozia nižšie dôchodky a vyššie odvody!

BRATISLAVA - Zastropovanie dôchodkového veku sa v uplynulých mesiacoch stalo ústrednou témou debát medzi politikmi a verejnosťou. S návrhom prišla vládna strana Smer. Návrh zákona majú poslanci prerokovať na novembrovej schôdzi. Podľa ekonomického analytika to však môže mať negatívny dopad na ekonomiku a paradoxne sa môžu zníženiť dôchodky alebo zvýšiť sociálne odvody.

Podľa analytika Jakuba Rosu je diskutabilné, či ide o zlepšenie podmienok dôchodkového systému, alebo o naháňanie politických bodov. Namiesto prijímania potrebných opatrení na zatraktívnenie súkromného sporenia sa podľa neho táto téma zvrhla na preteky, kto ponúkne voličom atraktívnejšie podmienky.

Zastropovanie nedáva z ekonomického hľadiska zmysel

„Z úst politikov, ktorí podporujú ústavné zastropovanie dôchodkového veku, však nie je počuť, aké bude mať dopady na ekonomiku a na výšku penzií. Aj keď v prípade schválenia tohto zákona bude skorší odchod do dôchodku dobrovoľný, jeho prijatie nedáva z ekonomického hľadiska žiaden zmysel,“ upozorňuje analytik Jakub Rosa z Across Private Investments.

Skutočnosťou je, že obyvateľstvo starne, čím narastá tlak na verejné financie. „Podľa správy Európskej komisie (EK) sa zo Slovenska stane v nasledujúcich rokoch tretia najrýchlejšie starnúca ekonomika EÚ. V roku 2070 bude ôsma najstaršia. Dramaticky sa zmení aj počet pracujúcich na jedného dôchodcu. Kým v súčasnosti pripadá na jedného dôchodcu 3,2 pracujúceho, v roku 2070 to bude len 1,5 pracujúceho,“ konštatuje Rosa.

Dôchodky sa môžu znížiť

Dodal, že podľa prognóz EK sa bude zvyšovať aj stredná dĺžka dožitia. „Z tohto dôvodu EK očakáva, že v rokoch 2034 - 2070 vzrastú výdavky Slovenska z dôvodu starnutia populácie o približne 3 % HDP, čo je oproti priemeru EÚ vysoké číslo,“ zdôraznil Rosa. V tomto období budú na dôchodok odchádzať silné populačné ročníky, tzv. Husákove deti. Pri súčasnom demografickom vývoji (starnutie obyvateľstva, predlžovanie strednej dĺžky života a nízka pôrodnosť) sa bude na poberané dôchodky skladať čoraz menej ľudí, čo vytvorí tlak na udržateľnosť verejných financií.

Štát sa však vzhľadom na dlhovú brzdu a udržanie kredibility na finančných trhoch nemôže dlhodobo zadlžovať. „Výsledkom teda môže byť paradoxne zníženie dôchodkov alebo zvýšenie sociálnych odvodov pracujúcich. Ľudia síce budú môcť odísť do dôchodku skôr, užijú si ho dlhšie, avšak ich kúpyschopnosť dramaticky poklesne, čím sa zníži aj kvalita života,“ zhodnotil analytik Acrossu.

Štát by mal byť aktívnejší

Téma dôchodkov rozhodne nie je jednoduchá. Štát prijal v ostatných rokoch určité opatrenia, ktoré pomohli zastabilizovať dôchodkový systém. Stále to ale nepostačuje, myslí si analytik, podľa ktorého by mal byť štát aktívnejší. „Nie však populistickými návrhmi, ale prijímaním štrukturálnych reforiem,“ uviedol. Podľa Rosu je úlohou štátu vytvárať podmienky na zlepšovanie podnikateľského prostredia, zvyšovanie produktivity práce, zamestnanosti, pôrodnosti, informovanosti verejnosti a tiež podporovať súkromné dôchodkové sporenie.

„Toto je cesta na zabezpečenie dôstojnej staroby. V krajinách, kde je podpora štátu silnejšia a sú rozvinuté systémy súkromného sporenia, môžu ľudia odísť do penzie oveľa skôr. A to aj bez zakotvenia takejto možnosti v ústave. Už dnes je jasné, že penzie vyplácané z prvého piliera nebudú postačujúce na zabezpečenie životného štandardu v starobe. Slabou náplasťou je druhý pilier,“ povedal Rosa s tým, že skúsenosti ukazujú, že pri dôchodkovom zabezpečení sa nemožno spoliehať ani na tretí pilier, v ktorom dôchodkové správcovské spoločnosti neefektívnym zhodnocovaním peňazí oberajú sporiteľov o budúce dôchodky.

Na trhu vzniká priestor pre alternatívne penzijné schémy a súkromné sporenie na dôchodok, ktoré ľuďom a firmám ponúkajú viac a umožňujú nezávislosť od štátu.