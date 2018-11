Slovensko ovládne mrazivé počasie: Valí sa k nám poriadna zima, teploty klesnú až na -17 stupňov!

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

BRATISLAVA - Teplá zima sa stane na pár dní minulosťou. Podľa predpovedí Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) k nám budúci týždeň začne prúdiť chladný vzduch a treba sa pripraviť na to, že poriadne prituhne. Pre tých vodičov, čo ešte stále neprezuli svoje autá na zimné pneumatiky, je to poslednou výstrahou, že už včera bolo neskoro. Dobrou správou pre tých, čo nemajú radi zimu, je zase to, že ide iba o krátkodobý pokles a počas budúceho víkendu by mali teploty opäť stúpnuť.