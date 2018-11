Nové fakty v kauze rozhodcových súdov: Honosná vila hlavného aktéra a ďalšie prepojenia

BRATISLAVA/HRUBOŇOVO - Ľudí, ktorí sa cítia byť ohrození Rozhodcovským súdom so sídlom v Hruboňove, stále pribúda. Všetci sa sťažujú na to, že ad hoc rozhodca rozhoduje nad rámec svojich právomocí. Každý z nich totiž namieta existenciu Rozhodcovskej doložky. Ministerstvo spravodlivosti v týchto prípadoch odporúča obrátiť sa na Okresný súd Bratislava V, ktorý je príslušný. Ten však koná veľmi pomaly a ľudia zatiaľ prichádzajú o svoje majetky. Mnohí upozorňujú aj na možný konflikt záujmov, pretože Rozhodca a advokát, ktorý zastupuje väčšinu žalobcov, vystupujú v jednom záujmovom združení právnických osôb.

Minulý týždeň sme priniesli niekoľko článkov o podivných praktikách Rozhodcovského súdu so sídlom v Hruboňove. Takmer každý deň nám do redakcie príde e-mail od čitateľov, ktorí majú so spomínaným rozhodcovským súdom podobné skúsenosti. Všetci pritom namietajú existenciu rozhodcovskej doložky.

Zdroj: Reprofoto/Royal Development

Obrátili sme sa aj na Ministerstvo spravodlivosti a pýtali sme sa, ako sa majú ľudia brániť. Podľa zákona však neexistuje inštitúcia, ktorá by dozerala na Rozhodcovské súdy, keďže ide o súkromnoprávny subjekt. Rozhodnutie Rozhodcu však môže preskúmáť Okresný súd.

"Zákon o rozhodcovskom konaní pripúšťa možnosť preskúmania rozhodcovského rozsudku (iba tuzemského) civilným súdom. Také konanie možno začať iba na základe žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku. Prípady, kedy žalobu možno podať taxatívne vymedzuje ust. § 40 ods. 1 zákona o rozhodcovskom konaní, pričom všetky prípady možno subsumovať pod pojem procesné pochybenia, medzi ktoré spadá aj právomoc, tak ako sa dopytujete. Nakoľko podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku nemá odkladný účinok, z dôvodu, aby sa žalobca prípadnej exekúcii a jej dopadu vyhol, je potrebné, aby zároveň podal návrh na odklad vykonateľnosti," informovala Alexandra Szakálová z Tlačového odboru Ministerstva spravodlivosti.

V tomto prípade ide o Okresný súd Bratislava V. Podľa našich informácií je na tomto súde podaných množstvo žalôb o zrušenie rozsudku spomínaného rozhodcovského súdu.

Ďalšie prepojenia

Z verejne dostupných zdrojov sme sa dozvedeli, že advokát, ktorý zastupuje väčšinu zo žalobcov, ktorí sa obrátili na Royal Development a ad hoc rozhodca tohto rozhodcovského súdu figurujú spolu aj v združení právnických osôb s názvom Konzorcium BDV. Jedným zo zakľadateľov je aj GoldZumi s.r.o.. Konateľmi spoločnosti sú ad hoc rozhodca Valach a jeho manželka. Tá je spolu s advokátom Bartošom a ďalším mužom oprávnená konať v mene združenia.

Pána Bartoša sme sa preto pýtali, či to nepokladá za konflikt záujmov. "Záujmové združenie právnických osôb, ktoré máte na mysli, nepodniká a negeneruje žiadny zisk. Od svojho založenia nikdy nič nerobilo a nenaplnilo svoju činnosť. Zriadené bolo za účelom, ktorý sa netýkal ani právnych služieb a ani rozhodcovských konaní," povedal Bartoš.

O vyjadrenie sme požiadali aj ad hoc rozhodcu Ing. Miloša Valacha, ktorý nám však na otázky neodpovedal. Zaslal nám len mail, v ktorom nás informuje o tom, že podal žalobu a chystá sa podať trestné oznámenie pre ohováranie.

Honosný život

Zaujímavosťou je aj to, že sídlo Royal Developmentu je oficiálne na adrese v Hruboňove. Avšak na tejto adrese nájdete malý domček, ktorý je písaný na firmu GoldZumi s.r.o., ktorá patrí manželom Valachovým. Za ním sa rozprestiera honosné sídlo, v ktorom podľa ľudí z obce, býva pán Valach s manželkou.

Označenie Royal Developmentu by ste hľadali márne, rovnako aj menovku. Oficiálna adresa firmy GoldZumi, s.r.o. je v Bratislave.

Zdroj: Tip čitateľa