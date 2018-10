Teplotný zlom v počasí: VIDEO Zo zimných búnd sa opäť vyzlečieme, v tento deň čakajte šok!

BRATISLAVA - Hoci sme sa tento týždeň zobúdzali do sychravých a studených rán, ktoré boli dokonca na severe územia mrazivé, počas dnešného dňa sa začne výrazne otepľovať. Slovenskí meteorológovia predpokladajú, že oproti včerajšiemu dňu bude teplejšie o 3 až 6 stupňov. Za toto oteplenie vďačíme slabšiemu vetru. Ten totiž v stredu dosahoval silu víchrice, čo mohlo aj za chladnejšie počasie. Preto ešte môžeme zimné bundy na chvíľu odložiť. Denné teploty by sa mali v nasledujúcich dňoch vyšplhať až na 20 stupňov Celzia.

Napriek pozitívnej predpovedi meteorológov na Slovensko včera ráno zavítala Perinbaba. Na severe sa ľudia zobudili do bieleho rána. Stredisko Jasná Nízke Tatry zverejnilo na svojom facebookovom účte dychberúce zábery, ktoré potešili nejedného lyžiara. Do otvorenia sezóny zostáva už len 37 dní.

Zdroj: FB/JASNÁ Nízke Tatry Zdroj: FB/JASNÁ Nízke Tatry

Zdá sa ale, že teplé a slnečné počasie si ešte v nesledujúcich dňoch užijeme. V piatok cez deň by malo byť od 12 do 17 stupňov. Sobota by mala byť upršaná, no nedeľu by sa malo opäť výrazne otepliť. Cez deň by malo byť až 20 stupňov Celzia.

Piatok

Oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť. Ojedinele slabé zrážky, najmä na severe. Najnižšia nočná teplota 8 až 3, v dolinách a kotlinách miestami okolo 1 stupňa. Najvyššia denná teplota 12 až 17, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode 7 až 12 stupňov.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Fúkať by mal západný, postupne prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h, vo vysokých polohách prudký až búrlivý vietor.

Sobota

Oblačno až zamračené a na väčšine územia dážď alebo mrholenie. Najnižšia nočná teplota 10 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota 10 až 15, na severozápade okolo 8 stupňov. Fúkať by mal slabý, cez deň postupne na západe severný, na východe južný vietor rýchlosťou do 20 km/h.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Nedeľa

Oblačno až zamračené a miestami, najmä na západe, dážď. Teplo. Najnižšia nočná teplota 11 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota 14 až 20 stupňov.