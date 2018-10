Sviatky bez čerstvého pečiva a chleba: Pekárom došla trpezlivosť, chcú prerušiť dodávky

Výroba sa tak podľa pekárov stáva predovšetkým počas exponovaných dní, najmä počas sviatkov a víkendov, úplne nerentabilná, zamestnávatelia nedokážu zamestnancov prinútiť prísť do práce a uhradiť im ich zákonné nároky. Informoval o tom v pondelok Zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov v tlačovej správe.

Podľa Tatiany Lopúchovej panuje medzi slovenskými pekármi obrovská nervozita aj vzhľadom na veľmi zásadný nárast cien múky a niektorých ďalších vstupov. Ak sa pekárňam nepodarí svoje náklady premietnuť do odbytových cien, môžu pristúpiť aj k zásadným rozhodnutiam. „Podľa mnohých podnetov, ktoré zväz dostal v posledných dňoch, slovenskí pekári už ďalej odmietajú podliehať tlaku niektorých obchodných reťazcov a podľa ich slov, ak nedôjde k rozumnej dohode o zvýšení odbytových cien v najbližších týždňoch, pekári prerušia dodávky pre týchto dodávateľov už počas vianočných sviatkov,“ uviedla Lopúchová.

Prerušenie dodávok sa podľa vyjadrení Tatiany Lopúchovej nebude s určitosťou vzťahovať na slovenské maloobchodné siete, združené vo Zväze obchodu, kde vzájomná komunikácia prebieha v súlade s obvyklými obchodnými zvyklosťami a na základe Memoranda o poctivom obchode, ktoré bolo podpísané 27. júna tohto roka. „Napriek tomu, že slovenské maloobchodné siete sú rovnako v nevýhodnej pozícii v porovnaní s cenovou politikou zahraničných reťazcov, k rokovaniam pristupujú objektívne a férovo, a vo vzájomných vzťahoch sa vždy podarilo nájsť rozumný kompromis,“ povedala Tatiana Lopúchová.

Zväz pekárov si podobnú situáciu za poslednú dekádu nepamätá. Za obdobie posledných 10 rokov sa situácia pekárov podľa slov predsedníčky vždy len zhoršovala, pekári však nikdy neavizovali také vážne rozhodnutia, akým je prerušenie dodávok. „Verím, že pekári v najbližšom čase dosiahnu dohodu a nebude nutné pristúpiť k takým zásadným krokom. Situácii nepomáha ani diskutovaný odvod pre obchodné reťazce, pretože podľa vyjadrení niektorých reťazcov sa tieto budú snažiť premietnuť ich náklady práve do ďalšieho zníženia odbytových cien výrobkov,“ upozornila Lopúchová.

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná víta, že sa pekári voči praktikám niektorých obchodníkov ohradili. "Konečne sa ozvali tí, ktorých sa to najviac dotýka," uviedla na pondelňajšej tlačovej konferencii. Ako dodala, pekári sú totiž tlačení do dodávateľských cien, za ktoré nedokážu ani svoje produkty vyrobiť. "Obchod má priestor, aby sa podelil s maržou slušne so všetkými, ktorí sú účastníkmi dodávateľsko-obchodného reťazca. To znamená poľnohospodár, spracovateľ a obchodník," skonštatovala ministerka.