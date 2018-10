Odvod obchodných reťazcov podľa Matečnej závisí od koaličných rokovaní

BRATISLAVA - Osud národniarmi navrhovaného osobitného odvodu obchodných reťazcov je v rukách koaličných partnerov. Tvrdí to ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná v nadväznosti na špekulácie, že návrh zákona by mohol byť prípadne aj stiahnutý z rokovania parlamentu.

"Je to špekulatívna otázka," dodala Matečná s pripomienkou, že odvod obchodných reťazcov je aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Verí preto, že sa podarí presadiť a koaliční partneri sa budú vedieť dohodnúť. Poslanci by mali o posunutí návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov do druhého čítania hlasovať už v utorok.

Zákon bol však podrobený silnej kritike zo strany opozície, podľa ktorej odvod zvýši tlak na rast cien, ohrozí zamestnancov v obchode a nepomôže ani samotným dodávateľom. Zmeny v návrhu však požadovala napríklad aj koaličná strana Most-Híd a úpravu navrhovaného znenia v druhom čítaní avizovali aj samotní predkladatelia z SNS.