Obce sa dočkajú financií na požiarnu ochranu: Saková potvrdila dotácie, pomôže ministerstvo

BRATISLAVA - Do konca októbra by všetky obce, ktoré splnili formálne náležitosti výzvy, mali mať peniaze pre rekonštrukciu, opravu alebo výstavbu požiarnych zbrojníc na svojich účtoch. Tento týždeň to v Národnej rade Slovenskej republiky počas pravidelnej Hodiny otázok uviedla ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD).