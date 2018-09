Situácia sa pred voľbami v Poprade komplikuje: Odpočúvanie v kancelárii primátora

Bývalý viceprimátor a súčasný kandidát na primátora Igor Wzoš informoval, že ešte začiatkom roka si dal skontrolovať kanceláriu na Mestskom úrade (MsÚ) a certifikovaná spoločnosť mu potvrdila prítomnosť odpočúvacieho zariadenia.

„Protokol hovorí o tom, že výsledok je pozitívny, že niekde v 220-voltovej sieti je zariadenie, ktoré javí známky zariadenia na odpočúvanie. Robila to autorizovaná firma. Ja sa neobávam toho, čo som v tej kancelárii povedal. Len sa žije zle s tým pocitom, že vám niekto stojí za chrbtom a počúva, to je jednoducho niečo, čo sa nepatrí, je to amorálne, to sa nemá robiť," konštatoval Wzoš, ktorý si dal kanceláriu skontrolovať po tom, čo zaznamenal isté úniky informácií.

Nepodozrieva nikoho a nevie, kto za tým môže byť. „Nechcem byť súčasťou spravodajskej hry, ktorá sa hrá teraz pred voľbami. Je však šokujúce, že takéto veci sa dejú a dejú sa na úrovni takého mesta ako je Poprad. Som šokovaný aj z toho, že sa to malo diať aj na hokejovom štadióne," upozornil Wzoš, ktorý sa na základe tvrdení hokejového klubu rozhodol zverejniť aj svoje zistenia. Predpokladá, že po medializácii v tejto veci začne konať aj polícia.

Podozrenie z odpočúvania na MsÚ potvrdil aj primátor Popradu Jozef Švagerko, ktorý ho zaznamenal ešte na začiatku svojho volebného obdobia. „Keď som tu prišiel, tak sme zistili že v rozdvojke, v prenosnom telefóne aj v elektroinštalácii je odpočúvacie zariadenie podobné ako to na zimnom štadióne, mám o tom oficiálny záznam. To zariadenie funguje a je aktívne aj tu v mojej kancelárii a myslím si, že aj práve teraz nás môže niekto počúvať," uviedol Švagerko.

V minulosti sa mu nezdalo vhodné s tým vyjsť na verejnosť, pretože sa podľa jeho slov nemal čoho obávať a v kancelárii nepovedal nič, čo by ho mohlo ohroziť. „Tým, že sa to dostalo na verejnosť, tak zvážim, čo s tým. Neviem, kto to tu mohol nainštalovať a nepátral som ani po tom, kedy k tomu mohlo dôjsť," dodal primátor.

Na popradskom štadióne našli odpočúvacie zariadenie vlani pred koncom sezóny. Podľa podpredsedu HK Poprad a.s. Neklana Herolda prestala fungovať zásuvka a pri oprave objavili neznáme zariadenie. Postupne mali zistiť, že ploštice sa nachádzajú aj v ďalších miestnostiach. Herold nechcel špekulovať, kto ich tam mohol dať, určité indície však má. Klub zvažuje podať podnet na políciu.