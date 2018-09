Historický moment! Tunel Višňové konečne prerazili, trvalo to 20 rokov: Má to ešte jeden háčik

VIŠŇOVÉ – V tuneli Višňové bola prerazená aj druhá tunelová rúra, no s niekoľkomesačným meškaním. Niektoré stavby sú dokonca vo väčšom meškaní. Tunel sa zrejme kompletne dostavia až koncom roka 2020, pričom by sa po tomto termíne spustiť skúšobná prevádzka.

V tuneli Višňové sa ozval posledný odstrel. Stavbári definitívne prerazili aj druhú rúru najdlhšieho slovenského tunela po vyše dvoch týždňoch po tej prvej. Tunel tak kompletne prerazili po dvadsiatich rokoch. Termín dokončenia sa však posúva.

Zdroj: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť

Tunel prerazili s deväťmesačným meškaním

Južná rúra tunela Višňové bola prerazená 28. augusta, severnú zhotoviteľ prerazil v prvý septembrový týždeň. „V súčasnosti platí zmluvný termín ukončenia výstavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, a to december 2019. Tunel Višňové bol prerazený s meškaním približne 9 mesiacov, niektoré stavebné objekty sú vo vyššom omeškaní,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

„NDS však využíva všetky zmluvné možnosti na vyvíjanie tlaku na zhotoviteľa, aby zhotoviteľ minimalizoval svoje meškanie a úsek stavebne dokončil do konca roka 2020 a následne by sa spustila skúšobná prevádzka,“ dodala s tým, že v najbližších dňoch by mali ísť na kontrolu prerazenia s ministrom dopravy aj za účasti médií.

Najdlhší diaľničný tunel

Zhotovitelia stavby tunela Višňové, talianska spoločnosť Salini Impregilo a slovenská spoločnosť Dúha, prezentovali vo štvrtok obidve prerazené tunelové rúry. Podľa hlavného inžiniera stavby Milana Čičku pôjde po dokončení tunela Višňové, ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala, o najdlhší diaľničný tunel na Slovensku s celkovou dĺžkou 7450 metrov.

Zdroj: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť

„Celkovo zhotoviteľ vyrazil 14.887 metrov a vyvezených bolo 1,6 milióna kubických metrov (m3) zeminy. Razilo sa dvomi metódami - novou rakúskou tunelovacou metódou a talianskou tunelovacou metódou. Priemerný výkon bol 12,75 metra za deň. Začalo sa raziť v apríli 2015 a razba trvala 1250 dní. Celkovo pracovalo na tuneli v dvoch zmenách 100 až 150 ľudí,“ uviedol Čička.

Zdroj: Facebook/Národná diaľničná spoločnosť

Úsek diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala bude dlhý takmer 14 kilometrov, s jeho výstavbou začali už v lete v roku 2014. Cena stavebných prác je takmer 500 miliónov eur s DPH. Súčasťou stavby sú 7,5-kilometrový tunel Višňové, niekoľko mostov v dĺžke viac ako 2,5 kilometra, križovatka Lietavská Lúčka, odpočívadlo a stredisko správy a údržby diaľnice. Tunel Višňové je najdlhšou tunelovou stavbou na Slovensku. Razenie jeho prieskumnej štôlne odštartoval ešte v roku 1998 Vladimír Mečiar. Odvtedy sa okolo tunela vyrojilo množstvo zmätkov.