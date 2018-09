Érsek je nespokojný s prácami na úseku D1: Idú o polovicu pomalšie, dokončenie sa posunie asi o rok

BRATISLAVA - Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) je veľmi nespokojný s celkovým postupom prác na výstavbe diaľničného úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala. Povedal to v utorok na brífingu pred západným portálom tunela Višňové.

"V prvom rade som sa poďakoval, že tunel prerazili v termíne, na ktorom sme sa naposledy dohodli. Ale od radosti nemôžem skákať. Stavba veľmi mešká a ako som počúval názory a objektívne príčiny, neviem si predstaviť, koľko meškania sa ešte môže nahromadiť," priblížil.

Zdôraznil, že aktuálne sa stavia iba na 20 objektoch stavby z celkového počtu 226. "Zhotoviteľ má pritom všetky potrebné povolenia na to, aby naplno rozbehol výstavbu na 75 objektoch. Dnes navyše nebol schopný vysvetliť, prečo sa nestavia na všetkých objektoch, kde je to možné. Jednoducho, mám taký pocit, že tu nejde všetko tak, ako by malo ísť," podotkol Érsek.

"Preto som zadal generálnemu riaditeľovi Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) úlohu, aby zriadil komisiu za účasti expertov zo strany NDS, nezávislého dozoru aj oboch zástupcov zhotoviteľa, ktorá navrhne postupy, ako zdynamizovať stavbu. Odstráni problémy, ktoré som tu videl a minimalizuje meškanie, ktoré na stavbe v súčasnosti je," zdôraznil minister.

Generálny riaditeľ NDS Ján Ďurišin upozornil, že v súčasnosti uplynulo takmer 80 % termínu výstavby a finančne je vykázaných 41 % diela. "To hovorí samo za seba o postupe prác a napredovaní. Aj z našej strany je veľká nespokojnosť s prístupom k tejto stavbe, čo sa týka zhotoviteľa. NDS robí maximum pre to, aby sme umožnili zhotoviteľovi pracovať," dodal.

Zhotovitelia stavby tunela Višňové, talianska spoločnosť Salini Impregilo a slovenská spoločnosť Dúha, prezentovali minulý týždeň vo štvrtok (13.9.) obidve prerazené tunelové rúry. Podľa hlavného inžiniera stavby Milana Čičku prerazili južnú tunelovú rúru 28. augusta a severnú tunelovú rúru 6. septembra. Po dokončení pôjde o najdlhší diaľničný tunel na Slovensku s celkovou dĺžkou 7450 metrov.

"Celkovo zhotoviteľ vyrazil 14.887 metrov a vyvezených bolo 1,6 milióna kubických metrov (m3) zeminy. Razilo sa dvoma metódami - novou rakúskou tunelovacou metódou a talianskou tunelovacou metódou. Priemerný výkon bol 12,75 metra za deň. Začalo sa raziť v apríli 2015 a razba trvala 1250 dní. Celkovo pracovalo na tuneli v dvoch zmenách 100 až 150 ľudí," vyčíslil Čička.

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala bude dlhý takmer 14 kilometrov, s jeho výstavbou začali už v lete 2014. Cena stavebných prác je takmer 500 miliónov eur s DPH. Súčasťou stavby sú 7,5-kilometrový tunel Višňové, niekoľko mostov v dĺžke viac ako 2,5 km, križovatka Lietavská Lúčka, odpočívadlo a stredisko správy a údržby diaľnice.

Termín ukončenia (december 2019) sa podľa odhadu NDS posunie, prevádzku by mali spustiť do konca roku 2020.