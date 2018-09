Búrky opäť trápia Slovensko: Hasiči zasahovali v oblasti Nitry, búrky aj na východe

Na celom území Slovenska hrozia v pondelok búrky s krúpami. Varuje pred nimi Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa. Tá potrvá do 20. hodiny. Úhrny zrážok môžu pri búrkach dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Zdroj: shmu.sk

Meteorológovia upozorňujú najmä na západe aj na výdatnejšie zrážky. Pri búrkach je podľa SHMÚ možný aj prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch. Môže dôjsť aj k stekaniu vody zo svahov či k zatápaniu pivníc a podchodov.

Zdroj: SHMÚ

Zdroj: shmu.sk

Búrky naberajú na sile nad stredným Slovenskom

Riziko búrok, ktoré až do pondelkového podvečera platí pre celé územie SR, sa zvýraznilo v okresoch Liptovský Mikuláš a Brezno. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre spomínané okresy zvýšenú výstrahu druhého stupňa pred búrkou s krúpami, v rámci Liptovskomikulášskeho okresu tiež hydrologickú výstrahu prvého stupňa pred prívalovou povodňou.

Meteorológovia až do 17.30 h predpovedajú zvýšený výskyt silných búrok, s ktorými môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 - 50 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 70 - 110 km/h. "Vzhľadom na tieto okolnosti predpokladáme v okrese Liptovský Mikuláš prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, rovnako je pravdepodobný i výskyt povodňových javov mimo tokov," upozorňujú odborníci na webe SHMÚ. Hydrologická výstraha platí do 20.00 h, vývoj situácie bude SHMÚ priebežne aktualizovať.

Dážď spôsobuje škodu aj v Nitre

Po nočných búrkach a výdatných víkendových dažďoch museli vo viacerých obciach Nitrianskeho okresu zasahovať dobrovoľní i profesionálni hasiči. Voda zaplavovala záhrady i pivnice rodinných domov, z viacerých úsekov ciest bolo nutné odstraňovať naplavené bahno.

Hasiči z Nitry a z Topoľčian práve zasahujú v obci Lukáčovce, kde hrozí pretrhnutie hrádze na rybníku. „Pred chvíľou tam odišlo vysokokapacitné čerpadlo, ktoré bude pomáhať pri prečerpávaní vody do neďalekého potoka,“ uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre Michal Varga.

Podľa slov Márie Lyžičiarovej z oddelenia civilnej ochrany a krízového plánovania Okresného úradu v Nitre je situácia kritická aj v Alekšinciach, Nových Sadoch a ďalších obciach Nitrianskeho okresu. „Väčšinou ide o vodu v pivniciach a záhradách. Momentálne situáciu monitorujeme a sme pripravení v prípade potreby zasiahnuť a pomôcť,“ uviedla pre TASR.

Vyliatím hrozil aj potok v obci Mojmírovce, ktorého hladina sa ustálila až v priebehu pondelkového dopoludnia. „Momentálne už voda dokonca klesla o 20 až 30 centimetrov, takže v tejto chvíli bezprostredné nebezpečenstvo nehrozí. Ak ale budú pokračovať intenzívne zrážky, budeme mať problém. Naplnené vrecia s pieskom preto nechávame na mieste a rozdávame ich aj ľuďom, ktorí sa chcú na prípadné vyliatie potoka pripraviť,“ uviedol starosta Mojmíroviec Martin Palka.

Podľa Vargu je momentálne v teréne niekoľko desiatok hasičov, ktorí pomáhajú pri odčerpávaní vody alebo odstraňovaní bahna z ciest. „Najhoršie je na tom okres Nitra, kde chodíme z výjazdu na výjazd. V priebehu noci z 2. na 3. septembra bolo 38 hasičov na desiatich zásahoch so 14 kusmi techniky. V okrese Komárno sme mali dva výjazdy a v okrese Topoľčany jeden. Dobrovoľní hasiči zasahovali v obciach Okoličná na Ostrove, Rumanová, Rastislavice, Malé Zálužie, Kuzmice a Ivanka pri Nitre,“ dodal Varga.

Výstraha na východe

Búrkové výstrahy majú pokračovanie. Zvýšené výstrahy pred búrkami vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre západnú časť Košického a Prešovského kraja, pričom v okrese Košice-okolie platí do 21.30 h výstraha pred búrkami najvyššieho 3. stupňa.

"Silné búrky s krúpami môžu sprevádzať prívalové zrážky s úhrnmi 50 - 90 mm a nárazy vetra s rýchlosťou 90 - 125 km/h," upozorňujú meteorológovia na webe SHMÚ. Nevylučujú ani povodňové stavy, pre oblasť preto vydali do 23.00 h hydrologickú výstrahu 2. stupňa. Výstraha pred prívalovými povodňami platí do 23.00 h aj v okrese Poprad, Spišská Nová Ves a Gelnica, do 22.00 h v okrese Liptovský Mikuláš a do 21.30 h v okrese Rožňava.