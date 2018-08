Prvá reakcia Slovenska: Dohody zneli inak, Trumpove clá na autá budú katastrofou pre svetový obchod

BRATISLAVA/WASHINGTON - Americký prezident opäť prekvapil. Tentokrát prekvapil celú Európsku úniu. Uviedol, že zavedie clá vo výške 25 % na všetky autá dovezené z Európskej únie do USA. Vyhlásil to na stretnutí so svojimi priaznivcami v Západnej Virgínii. Ministerstvo hospodárstva tento krok zaskočil, no sú pripravení v prípade nutnosti zasiahnuť.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty uvalia na autá z Európskej únie dovozné clá vo výške 25 %. Jeho vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín potom, ako denník The Wall Street Journal informoval, že podľa amerického ministra obchodu Wilbura Rossa správa o plánovaných dovozných clách na autá bude známa neskôr než v auguste, čo bol pôvodne plánovaný termín. Tento krok by sa najviac dotkol automobiliek Volkswagen a Jaguar Land Rover. Ostatné automobilky do USA autá nevyvážajú.

Ministerstvo hospodárstva je pripravené konať

Ministerstvo hospodárstva hovorí o prekvapivej informácii, ktorá je v rozpore s výsledkami stretnuia s Junckerom. „Táto informácia je prekvapivá a v rozpore s výsledkami letného stretnutia predsedu EK Jean-Claude Junckera s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Akákoľvek reakcia je však predčasná, informácia je známa len z médií a bez konkrétnych detailov. Slovensko komunikuje s EK, ktorá zodpovedá za obchodnú politiku a už avizovala, že EÚ bude razantne reagovať,“ uviedol pre Topky hovorca ministerstva hospodárstva Maros Stano.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Nešťastné opatrenie

Zavedenie ciel by bolo podľa ministra hospodárstva Petra Žigu nešťastným opatrením zo strany americkej administratívy. Ak by teda k nemu skutočne došlo. Žiga to uviedol po stredajšom rokovaním vlády v reakcii na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa. „V prípade, že k tomu dôjde, nie je to dobrá správa pre svetový obchod, nielen pre európsky, ale ani pre americký, pretože predpokladám, že EÚ zavedie odvetné opatrenia,“ avizoval Žiga. Myslí si pritom, že táto špirála neprinesie nikomu nič pozitívne. „Som skôr za to, čo bolo dohodnuté, aby boli clá nulové,“ zdôraznil Žiga.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Aktuálne tvrdenia prezidenta Trumpa pritom vníma len ako vyjadrenia v rámci predvolebnej kampane. Oficiálne stanovisko americkej administratívy ešte nie je. „Takže budeme sa vyjadrovať až potom, keď to príde ako oficiálne stanovisko a budeme sa vyjadrovať spolu s ostatnými krajinami EÚ,“ vysvetlil minister hospodárstva. Obchod je totiž podľa jeho slov spoločná agenda krajín EÚ. Zároveň chce slovenské pozície diskutovať s našimi najvýznamnejšími obchodnými partnermi ako je Nemecko alebo Francúzsko. Avizoval, že budúci týždeň absolvuje cestu do Nemecka

Zlá správa pre svetový obchod

Podobne ako v minulosti budú krajiny EÚ postupovať spoločne a koordinovane a nie jednotlivo. „Tieto opatrenia sú však zlou správou pre svetový obchod a ďalším príspevkom k zbytočnej špirále ochranných opatrení. Pre krajiny ako je Nemecko, ale aj Slovensko, je automobilový priemysel strategickou oblasťou ekonomiky a preto budú zrejme naše stanoviská blízke. V rámci slovenského predsedníctva V4 rezort pripravuje aj na túto tému na jeseň rokovanie ministrov hospodárstva, spolu nemeckým kolegom Petrom Altmaierom,“ napísal hovorca.

Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci

Ministerstvo hospodárstva situáciu pozorne sleduje a úzko komunikuje s automobilkami a Zväzom automobilového priemyslu. „Nedávny odhad ministerstva financií zatiaľ počíta len s minimálnym dopadom na slovenskú ekonomiku. Predpokladaný dosah na ekonomický rast Slovenska je medzi 0,05 percenta až 0,12 percenta HDP,“ dodal Stano.

Opatrenia sú veľmi škodlivé

Podľa podpredsedu strany SPOLU a ekonóma Jozefa Mihála bude dopad zavedenia ciel na Slovensko minimálny, no opatrenia sú vcelku veľmi škodlivé. „Len zlomok produkcie áut vyrábaných na Slovensku putuje do USA (SUV koncernu VW), takže priamy dopad zavedenia týchto ciel na Slovensko bude minimálny (potenciálne hrozí skôr sekundárny dopad cez negatívny vplyv na ekonomiku Nemecka napríklad),“ uviedol pre Topky Mihál.

Zdroj: SITA/Radoslav Maťaš

„Tieto opatrenia však budú mať celkovo veľmi významné obchodné i politické negatívne dopady, preto ich hodnotime ako velmi škodlivé. Riešenie situácie je môžné dosiahnuť len na úrovni EÚ, ktorá má svoje nástroje a silu v obchodnej politike na to, aby mohlo dôjsť k rozumnej dohode s USA,“ dodal politik.

Trumpov krok bol bezočivý

„Protekcionizmus ešte nikdy žiadnej krajine dlhodobo neprospel. Namiesto toho, aby Trump zlepšoval podnikateľské prostredie, sa uchýlil k primitívnym ochranárskym opatreniam. Zo stredno a dlhodobého hľadiska tým USA poškodí,“ uviedol pre Topky Richard Sulík. Strana Sloboda a Solidarita považuje za bezočivé, ak sa o takej závažnej veci, akou je 25 % dovozné clo na autá z EÚ dozvedá najväčší obchodný partner USA prostredníctvom stretnutia amerického prezidenta so svojimi priaznivcami v štáte Západná Virgínia.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

Najviac sa to dotkne Volkswagenu a Jaguaru Land Rover

„Takýto spôsob komunikácie nepovažujeme a nebudeme považovať hodný spojencov a priateľov,“ poznamenal poslanec NR SR a tímlíder SaS pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus. Ďalej uviedol, že tento krok prinesie problémy hlavne bratislavskému Volkswagenu, ktorý exportuje do USA každé piate auto a v blízkej budúcnosti aj nitrianskemu Jaguar Land Roveru. „Okrem toho si treba uvedomiť, že pomer exportu automobilov do USA k HDP Slovenska je výrazne najvyšší zo všetkých krajín EÚ, čiže bude to mať negatívny vplyv na slovenskú ekonomiku.“

Zdroj: SITA/Craig Hudson/Charleston Gazette-Mail via AP

Strana SaS vyzvalo slovenské ministerstvo hospodárstva, aby bezodkladne iniciovalo riešenie tohto problému v rámci EÚ. „Je nevyhnutné americkú stranu dôrazne upozorniť, že tento typ obchodnej vojny oslabuje globálnu pozíciu oboch partnerov, z ktorej sa môže tešiť niekto tretí,“ doplnil Klus. Najviac sa tieto clá teda dotknú automobiliek Jaguar Land Rover a Volkswagen. Problém môže mať aj začínajúca automobilka pri Nitre Jaguar Land Rover. Tá tiež plánuje časť svojich áut predávať do USA. Ostatných dvoch automobiliek by sa toto opatrenie nemalo priamo dotknúť, keďže na americký trh svoje autá nevyvážajú.

Volkswagen vyviezol do USA takmer 20 % áut

Podľa minuloročných štatistík vyviezol Volkswagen Slovakia zo Slovenska 99,7 percent vyrobených automobilov. Najväčšími exportnými trhmi podľa obratu boli Nemecko, Čína a USA, kam vyviezli 20 % áut. Za rok 2017 vyrobil závod v Bratislave viac ako 360-tisíc motorových vozidiel. Celkovo tak v minulom roku smerovalo do USA okolo 72-tisíc automobilov.

Zdroj: SITA/AP/AP Photo/Michael Sohn

„Spoločnosť Volkswagen Slovakia ako súčasť koncernu Volkswagen je za slobodný a férový obchod a partnerskú spoluprácu ako základ pre blahobyt, zamestnanosť a trvalo udržateľný rast všetkých zúčastnených strán. Skúsenosť ukazuje, že jednostranný protekcionizmus dlhodobo nikomu neprospel. Iba slobodný a férový obchod môže zaistiť rozvoj blahobytu. Automobilový priemysel s dlhodobo plánovanými cyklami investícii, produkcie a produktov je odkázaný na spoľahlivé medzinárodné rámcové podmienky,“ uviedol hovorca VW Michal Ambrovič