Na Slovensko sa valí peklo: Vieme, kedy príde najteplejší deň roka! Pripravte sa na šialený august

BRATISLAVA - Máme za sebou niekoľko dní, kedy Slovensko potrápili mimoriadne horúčavy. Zdá sa, že nás ešte pár dní potrápia. Júl skončil ako teplotne silne nadnormálny, to isté nás čaká aj v auguste. V strede mesiaca by mali teploty dosiahnuť až 37 stupňov.

Vyzerá to tak, že mimoriadne teplo budeme musieť ešte pár dní vydržať. Meteorológ Pavel Matejovič zverejnil predpoveď na august. Zatiaľ sa nedá určiť, kedy aktuálna vlna horúčav skončí, no vysoké teploty pretrvajú.

Mimoriadne teplý júl

„Júl skončil na väčšine územie Slovenska ako teplotne silne nadnormálny s teplotnými odchýlkami okolo +2 °C do od normálu 1961-1990. Teplé počasie bolo v uplynulom mesiaci spôsobené mohutným hrebeňom azorskej anticyklóny, ktorý sa spojil s tlakovou výšou nad Škandináviou a severným Ruskom,“ uviedol pre Topky Matejovič.

Aktuálna vlna horúčav v Európe, odchýlky od dlhodobého priemeru 1981-2010 Zdroj: SHMÚ, weatherBell, copernicus.eu, weatheronline.com

Tento rozsiahly komplex vysokého tlaku vzduchu blokoval postup frontálnych systémov z Atlantického oceánu. „Európska pevnina sa mohla teda nerušene radiačne ohrievať. Vo vyšších vrstvách ovzdušia zároveň od východu zasahovala brázda nízkeho tlaku vzduchu, preto sa na viacerých miestach vyskytli zrážky búrkového charakteru a bolo pomerne dusno. V poslednej júlovej dekáde k nám začal zo západnej Európy prenikať teplejší vzduch, ktorý spôsobil aktuálnu vlnu horúčav, ktorá stále pokračuje,“ vysvetľuje meteorológ.

Predpokladaná teplota augusta, odchýlky od dlhodobého priemeru 1981-2010 Zdroj: SHMÚ, weatherBell, copernicus.eu, weatheronline.com

Historicky najdlhšia vlna horúčav

Podľa aktuálnych prognostických modelov by aj v auguste malo pretrvávať veľmi teplé letné počasie. „Mesiac ako celok by mal skončiť teplotne silne nadnormálny s teplotnou odchýlkou okolo +3 °C od dlhodobého priemeru. Súčasná vlna horúčav môže trvať až do polovice augusta. Momentálne nie je možné s presnosťou určiť, kedy aktuálna vlna horúčav skončí,“ uviedol meteorológ. Teploty nás však potrápia minimálne do budúceho týždňa.

Predpokladaná maximálna teplota okolo 10. augusta v strednej Európe Zdroj: SHMÚ, weatherBell, copernicus.eu, weatheronline.com

„Po ich zmiernení na začiatku budúceho týždňa horúčavy zasiahnu Slovensko s ešte väčšou intenzitou, zo severnej Afriky k nám totiž prenikne teplý, pôvodom tropický vzduch. Maximálne teploty môžu na juhozápadnom Slovensku dosiahnuť okolo 10. až 12. augusta až 37 °C. Súčasná vlna horúčav sa tak môže stať historicky najdlhšou vlnou horúčav v histórii meteorologických pozorovaní na našom území,“ povedal Matejovič. Leto ako celok skončí pravdepodobne ako mimoriadne teplé. „Aj v auguste sa môžu na viacerých miestach vyskytnúť búrky s intenzívnymi lejakmi, silným vetrom a krupobitím.“

Aj SHMÚ na svojom Facebooku potvrdil, že vlny horúčav budú pokračovať. „Počas najbližších siedmich dní sa žiadne výraznejšie ochladenie neočakáva. Veľmi teplé počasie trvá na našom území už takmer dva týždne a na juhu západného a stredného Slovenska sú lokality kde sme do piatku (3.8.2018) vrátane zaznamenali už 12-ty tropický deň v rade bez prerušenia. Bolo tomu tak na týchto staniciach: Žihárec, Hurbanovo, Nitra, Dudince, Rimavská Sobota,“ uviedli s tým, že počas najbližších dní bude u nás prevládzať mimoriadne teplé počasie s malou oblačnosťou, na juhu budú ďalšie tropické dni. Prerušenie série tropických dní je na juhu málo pravdepodobné.