SND krok od medzinárodného škandálu: Zamestnanci bez peňazí, chystajú štrajk, sezóna ohrozená

Situácia v Slovenskom národnom divadle je vskutku vážna. Zamestnanci nedostali odmeny za odohraté predstavenie. Aj keď divadlo momentálne prázdninuje, hrozí štrajk. Je preto otázne, či SND otvorí v semptembri novú sezónu. Ak sa tak nestane, pôjde o medzinárodnú hanbu a škladál. O situácii informoval portál pluska.sk.

Slovenské národné divadlo sa podľa informácií portálu zmieta vo finančných problémoch, ktoré ohrozujú chod našej najdôležitejšej kultúrnej inštitúcie. Aktuálne je generálnym riaditeľom SND Marián Chudovský, ktorý nastúpil do funkcie, keď rezort kultúry riadil Marek Maďarič. Divadlo skončilo prvý polrok v mínuse 700-tisíc eur. V minuloročnej výročnej správe vykázalo podobnú stratu. Zaujímavé je, že príjem z predstavení a návštevnosti divadla narastá. Za minulý rok vzrástli tržby SND takmer na štyri milióny eur, je to o 830-tisíc eur viac ako v roku 2016.

Zdroj: Jan Zemiar

Činohra, opera a balet momentálne prázdninuje, novú sezónu každoročne štartuje v septembri. Situácia je natoľko vážna, že problémy už pociťujú samotní umelci a ostatní zamestnanci. Pracovníci technických zložiek nedostali v júli výkonnostné odmeny, čo je pohyblivá zložka mzdy za prácu na množstve odohraných predstavení. Ide o maskérky, garderóby, javiskových technikov, zvukárov, osvetľovačov, strojníkov a zamestnancov umelecko-dekoračných dielní. "Tí ľudia zarábajú 500 až 700 eur, takže im aj 80 eur na výplate chýba. Navyše ide o peniaze za odrobenú robotu," prezradil jeden zo zamestnancov SND.

Zamestnanci plánujú štrajk

Ako píše portál, v divadle sa chystá vzbura. Šéfovia jednotlivých odborov SND už komunikujú s najvyššími predstaviteľmi. Žiadajú okamžitú nápravu. Ak sa situácia do augusta nevyrieši, všetci zamestnanci, teda herci aj technická zložka, hrozia štrajkovou pohotovosťou. Keby sa tak stalo, SND by v semptembri nemohlo otvoriť 99. divadelnú sezónu, čo by bolo prvýkrát od svojho vzniku.

Zdroj: foto Ján Zemiar

Ministerka kultúry vo veci koná

O problémoch už vie ministerka kultúry a poslanci kultúrneho výboru NR SR. "Ministerstvo kultúry priebežne pozorne sleduje rozpočtové hospodárenie a celkovú ekonomickú situáciu v Slovenskom národnom divadle, ako aj jej možný dosah na jeho blížiacu sa 99. divadelnú sezónu," uviedla riaditeľka komunikačného odboru ministerstva kultúry Janka Burdová. Ministerka kultúry Ľubica Laššáková už nariadila kompletný audit. Má preveriť nakladanie a hospodáranie s peniazmi. Je totiž možné, že vedenie SND využíva štátne peniaze neefektíve. Podľa Burdovej bude v kontrole pokračovať Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad. Rezort kultúry plánuje riešiť aj nevyplatené mzdy. Záleží mu na tom, aby diváci mohli naplno oceniť predstavenia v nadchádzajúcej sezóne.

K situácii sa generálny riaditeľ SND Marián Chudovský nevyjadril, čerpá dovolenku.