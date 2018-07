RADY, ako vybabrať so zlodejmi pri kúpaní: Ak spravíte túto chybu, náhradu nečakajte!

Auto dobre skontrolujte

Pred opustením motorového vozidla by si mali návštevníci skontrolovať, či je auto naozaj uzamknuté. Nemali by zabúdať ani na pozatváranie všetkých okien, cez ktoré by mohol zlodej ľahko vniknúť dnu.

Po vniknutí do motorového vozidla by zlodejov mohli zaujímať hodnotné veci ako autorádio, GPS zariadenie, peniaze, mobil, doklady, kufrík či kabelka. Policajný zbor preto odporúča návštevníkom povyberať z auta cennosti, ktoré sú často uložené aj na viditeľných miestach.

Zdroj: gettyimages.com

"V odkladacej skrinke vozidla si nenechávajte doklady, rezervný kľúč alebo iné veci," pripomenul Szeiff a návštevníkom odporučil parkovať v nočných hodinách radšej na osvetlených miestach.

Pozor na cennosti

Návštevníci kúpaliska by sa mali radšej zaobísť bez platobných kariet či veľkej sumy peňazí, ktorá by mohla byť pre zlodejov dostatočným lákadlom. Policajný zbor odporučil návštevníkom brať so sebou len potrebnú výšku peňažnej hotovosti a tiež upozornil na voľne položené veci na deke, na ktoré by mal vždy niekto dohliadať.

"Ak vám bude odcudzený váš majetok z voľne položenej deky, náhradu spôsobenej škody neočakávajte," upozornil Szeiff. Na niektorých kúpaliskách je možnosť odložiť si svoje osobné veci aj do skriniek alebo trezorov.

Za vodou na bicykli

Počas letných mesiacov sa návštevníci dostanú na kúpaliská či jazerá aj pomocou bicykla. Obozretnosť pred zlodejmi je však nevyhnutná aj v súvislosti s týmto druhom dopravného prostriedku.

Polícia odporúča cyklistom používať pri odstavení bicykla na kúpalisku kvalitný bezpečnostný zámok, ktorým ho pripútajú k nejakému pevnému bodu, ako je napríklad stĺp. V prípade väčšej skupiny by mali návštevníci kúpaliska zanechať bicykle radšej vo fyzickej prítomnosti jedného z cyklistov.

Zdroj: gettyimages.com

"Pokiaľ idete napríklad do obchodu, bicykel sa snažte postaviť na také miesto, kam naň z obchodu aspoň občas uvidíte," pripomenul Szeiff, podľa ktorého by ste si cenné veci a vybavenie bicykla mali vždy brať so sebou.

Na bezpečnosť návštevníkov frekventovaných kúpalísk budú policajti počas letných mesiacov dohliadať, a to formou hliadkovej a obchôdzkovej služby hliadok poriadkovej polície. Na zvýšenú bezpečnosť návštevníkov kúpalísk chcú upozorňovať aj formou letákov a plagátov, ktoré budú obsahovať spomínané rady a odporúčania.