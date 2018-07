Stránka láka Slovákov na súťaže o luxusné dovolenky: Záujemcov čaká nemilé prekvapenie

Ilustračné foto, Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Leto je ako stvorené na dovolenky a ľudia sa ich nevedia nabažiť. Predstava, že by mohli nejakú vyhrať, je veľmi lákavá, no súťaže o zájazdy do zahraničia prinášajú so sebou aj isté riziká. Vždy si treba dobre overiť, či ide o reálnu a spoľahlivú cestovnú kanceláriu, aby sa vám vidina slnkom zaliatych pláží nerozplynula pred očami a navyše ste neboli ľahší aj o desiatky eur.