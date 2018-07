Zúfalá Slovenka hľadá riešenie: Po narodení dcérky zistila, že má doma zrazu dve deti

V úvode vysvetlila, že býva s manželom, ktorý má 30 rokov. Pred rokom sa im narodila dcérka Sofia, po ktorej obaja túžili. Jej muž pracuje 5 dní a potom má 5 dní voľna. „Počas celého voľna sa hrá iba na počítači, má na ušiach slúchadlá, huláka, trieska do klávesnice a dohaduje sa s kamarátmi. Občas tým zobudí aj malú,“ napísala s tým, že muž do počítačových hier vráža veľmi veľa peňazí.

Dokáže sa hrať tri dni v kuse

Niekedy sa vraj dokáže hrať aj tir dni bez toho, aby spal. Ženu trápi, že popri hraní zanedbáva svoje dieťa i povinnosti v domácnosti. Ak sa náhodou nehrá, tak jej s nadšením rozpráva o počítačových hrách. Opisuje jej, čo tam všetko zažil, pričom Slovenka uviedla, že ju to absolútne nezaujíma.

Sama zvláda celú domácnosť

„Celé dni varím, periem, kŕmim malú, prebaľujem, hrám sa s ňou, upratujem, utieram prach, umývam riady, chodím na prechádzky, starám sa o zvieratá,“ posťažovala sa. Spomenula aj to, že keď varí a Sofia začne plakať, s jej manželom, ktorý sedí za počítačom, to ani nehne. „Dokázal by ju nechať plakať aj celé hodiny,“ dodala.

Vytúžený oddych si nemôže dovoliť, bojí sa o Sofiu

Žena priznala, že celý rok nemala ani deň voľna, kedy by sa odreagovala. „Potrebovala by som aspoň na chvíľu vypnúť, zájsť s kamarátkami do kina, na kávu.“ Vzápätí však vyjadrila obavu. „Neviem, či mu ju môžem dať postrážiť. Nedokáže ju prezliecť, ani prebaliť, samého ho to nenapadne a robí to strašne neobratne. Bojím sa, že budem musieť ísť niekedy do nemocnice a nebude sa mať kto o ňu postarať,“ napísala.

Žena hľadá riešenie, rozviesť sa nechce

Ich dcéra vraj ešte nemá spravenú ani detskú izbu, pretože je celá zahádzaná vecami a treba ju vymaľovať. Priznala, že bez pomoci to nedokáže. Napriek tomu spomenula, že občas jej manžel aj s nejakou prácou pomôže. „Nechcem sa s ním rozviesť, chcela by som to vyriešiť aj inak. Keď som sa s ním o tom chcela porozprávať, tvrdil, že nie je závislý,“ vysvetlila Slovenka, ktorá má pocit, že má doma ďalšie dieťa - pubertiaka.

Rada od Zuzany

Zuzana žene poradila, aby prestala upratovať a variť. Podľa nej by sa mala venovať dieťaťu a svojho muža by mala naučiť povinnostiam. „Mladý muž má full servis bez námahy. Takže si to neváži. Zamysli sa aj nad tým, prečo je zaujatý viac počítačom ako rodinou. Asi sa nemá prečo zaujímať, všetko perfektne zvládaš. Takže máš vlastne dve deti a zvieratá. Nauč svojho chlapca byť mužom. Neboj sa mu dať časť svojich povinností. Chyba je vždy na oboch stranách. Chce to čas a trpezlivosť,“ myslí si Zuzana.