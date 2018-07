Zálohovanie PET fliaš môže byť čoskoro realitou aj u nás: Reťazce sa tomu nebránia

BRATISLAVA - Zálohovanie PET fliaš by mohlo byť čoskoro realitou aj na Slovensku. V rozhovore to povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Envirorezort však podľa neho najskôr musí vedieť, koľko by zavedenie takéhoto zálohovania stálo a aký vplyv by to malo na rozbehnutý systém recyklácie. Pripravuje preto štúdiu.

"Je to veľmi horúca a aktuálna téma. Znečistenie plastovými fľašami je veľmi viditeľné," pripustil minister. Súčasný systém podľa neho umožňuje vyzbierať zhruba 70 percent plastových fliaš, ktoré sa dostanú na slovenský trh. "Zálohovanie PET fliaš je efektívnejší spôsob zberu. Máme skúsenosti zo sveta, že tam, kde sú fľaše zálohované, sa efektivita hýbe medzi 90 a 95 percentami," povedal.

Otázkou však podľa neho je, čo by zavedenie zálohovania znamenalo pre systém, ktorý momentálne funguje. "PET fľaše sú najlukratívnejším odpadom medzi plastami. Ak by sme ich vyčlenili, mohol by byť problém pozbierať plasty, ktoré nie sú také lukratívne pre ďalšie spracovanie," povedal minister.

Zavedenie zálohovania PET fliaš by si tiež vyžiadalo rozsiahle investície. "Financie by sa týkali najmä výrobcov a predajní. Tie by museli zabezpečiť automaty, priestor na skladovanie PET fliaš a systém zberu a odvozu. Bez toho to nejde," poznamenal Sólymos.

Diskusii o zálohovaní PET fliaš sú otvorené aj potravinové reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu. Jej členmi sú napríklad Billa, Kaufland, Lidl a Tesco. "Avšak pre efektívne zavedenie systému takéhoto zálohovania musí byť zabezpečený komplexný a uzavretý reťazec, čo znamená zapojiť nielen obchodníkov, ale aj výrobcov, spracovateľov PET fliaš a v neposlednom rade štát," povedala riaditeľka aliancie Diana Chovancová Stanková.