Zálohovanie PET fliaš by mohlo príliš zaťažiť peňaženku spotrebiteľa, myslí si SNS

Ako vo vyhlásení uviedol poslanec Národnej rady SR za SNS Radovan Baláž, takýto systém by mohol „zbytočne zaťažiť peňaženku slovenského spotrebiteľa“. SNS sa stotožňuje s cieľom znížiť počet použitých PET fliaš v prírode, nie je však presvedčená, či MŽP zvolilo vhodný spôsob. „Odborná diskusia na túto tému zatiaľ neprebehla. Nie sú známe ani výsledky rokovania s výrobcami a ani s predajcami, ktorí budú musieť daný systém zálohovania PET fliaš zabezpečovať,“ vyhlásil Baláž s tým, že SNS sa chce do odbornej diskusie na túto tému aktívne zapojiť.

Zavedenie systému zálohovania plastových fliaš a plechoviek by si podľa MŽP vyžiadal počiatočné investície asi 80 miliónov eur, prevádzkové náklady vyčíslili na päť miliónov eur ročne. „SNS má opodstatnené obavy, že tieto náklady prenesú výrobcovia a obchodníci do konečnej ceny pre spotrebiteľa. Taktiež by spotrebitelia stratili motiváciu triedenia ostatných druhov plastu, ktoré dnes bežne triedime. A v neposlednom rade, nie každá PET fľaša je vhodná na zálohovanie a opätovné použitie,“ zdôraznil Baláž. V tejto súvislosti pripomenul, že na Slovensku je už dlhodobo zavedený efektívny systém financovania zberu, triedenia a spracovania plastových obalov. „Ak by sa PET fľaše vyčlenili, malo by to za následok narušenie súčasného systému zberu a triedenia plastového obalu,“ myslí si Baláž.

MŽP sa rozhodlo zaviesť systém zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktoré by sa malo stať realitou po roku 2020. Na nastavení systému zálohovania pracuje interná pracovná skupina. Legislatívny proces by sa mal spustiť v druhej polovici budúceho roka. Na Slovensku sú výrobcovia zodpovední za zber, likvidáciu či recykláciu odpadov z obalov, ktoré uvedú na trh. Táto filozofia sa v prípade zálohovania PET fliaš nezmení, čiže zálohovanie by mali zaplatiť výrobcovia. Záloha za jednu PET fľašu by mala byť 12 centov, za plechovku desať centov. Na slovenský trh sa dostane ročne až 1,1 miliardy plastových fliaš, recykláciou sa ich vyzbiera približne 60 percent. Po zavedení zálohovania by sa malo vyzbierať viac ako 90 percent PET fliaš.