SOI pokutovala známu spoločnosť: Na nekalé obchodné praktiky si posvietili inšpektori

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala v priebehu roka štyri úradné kontroly v prevádzke Alza na Bottovej ulici v Bratislave, pričom spoločnosti udelila pokutu vo výške 1500 eur z dôvodu používania nekalých obchodných praktík. Dve zo spomínaných kontrol sa uskutočnili 8. februára a 17. marca vlani, a ďalšie dve počas tohto roku, a to 10. a 11. januára.

Išlo o súťaž, nie o výpredaj

Inšpektori konštatovali, že v rámci minuloročnej februárovej a marcovej reklamnej kampane, v ktorej mimozemšťan Alzák hlási výpredaj až mínus 200 percent a odovzdáva niekoľko šekov s finančnými prostriedkami, išlo o súťaž.

Zdroj: Getty Images

Sľubované vrátenie peňazí zákazník nikdy nedostane

Spoločnosť Alza v kampani tiež informovala, že spotrebiteľ za svoj nákup nič nezaplatí a ešte dostane peniaze, pričom jednou z podmienok, aby sa mohol spotrebiteľ do súťaže zapojiť, je nákup výrobkov počas trvania kampane.

Ďalej Alza informovala, že spotrebiteľom ich nákupy zaplatí, pričom peniaze, ktoré každý spotrebiteľ za nákup zaplatil, mu reálne vyplatené nebudú, a to aj napriek tomu, že z reklamy táto skutočnosť vyplýva.

„Predmetná reklama je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, nakoľko obsahuje nepravdivé informácie, ktoré vytvárajú mylný dojem, že ide o výpredaj produktov a služieb spoločnosti Alza,“ informovala SOI s tým, že tieto nesprávne uvedené informácie môžu spotrebiteľa uviesť do omylu a zapríčiniť, že učiní rozhodnutie o kúpe, ktoré by inak neurobil. „Účastník konania ako predávajúci porušil zákaz nekalých obchodných praktík,“ dodala inšpekcia.

Zdroj: Getty Images

Alza uviedla, že išlo len o vzbudenie záujmu u spotrebiteľov

Spoločnosť Alza sa 5. februára tohto roku SOI vyjadrila prostredníctvom listu, v ktorom uviedla, že podstatou každej reklamy je vzbudiť záujem u súčasných i potencionálnych zákazníkov. „Je teda bežné, že v reklamách veľmi často dochádza k zveličovaniu a k istému preháňaniu. Vždy je samozrejme nutné, aby toto zveličovanie a preháňanie nebolo klamlivé a aby adresát reklamy dokázal zveličenie odhaliť a nedošlo k jeho uvedeniu do omylu. Alza je presvedčená o tom, že svojich spotrebiteľov v omyl neuviedla a ani neuvádza,“ píše vo svojom stanovisku spoločnosť.

Ako dôvody uviedla, že daný videospot na výpredajovú akciu obsahoval textáciu, ktorá adresátov reklamy odkazovala pre viac informácií na ich webovú stránku, pričom po návšteve webu bolo na prvý pohľad zrejmé, že ide o súťaž. Spotrebiteľ si tam podľa spoločnosti mohol jednoducho rozkliknúť kompletné podmienky súťaže, v ktorých sa písalo, že po internetovom nákupe bude zaradený do losovania, v ktorom môže získať poukaz v hodnote dvojnásobku zrealizovaného nákupu, teda mínus 200 percent.

Spoločnosť zastáva názor, že zveličená reklama neovplyvňuje kúpychtivosť

Alza sa tiež ohradila tvrdením, že každý priemerne zmýšľajúci jedinec si musí byť vedomý toho, že ku každej marketingovej kampani sa viažu nejaké podmienky, ktoré musí spotrebiteľ splniť, aby sa kampane mohol zúčastniť. Zdôraznila tiež, že zveličenie reklamy nemôže žiadnym spôsobom u spotrebiteľa učiniť rozhodnutie k vykonaniu obchodnej transakcie, pretože by musel najprv navštíviť webové stránky, z ktorých by sa dozvedel, akým spôsobom kampaň funguje a až následne by bolo na jeho uvážení, či sa do kampane zapojí.

Slovenská obchodná inšpekcia informovala, že skutočnosti, ktorými sa spoločnosť Alza ohradila, nepredstavujú dôvody, ktoré by účastníka konania zbavili zodpovednosti za zistený nedostatok. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa SOI považuje túto obchodnú praktiku za nekalú.