Muži po 40-ke: Venujte pozornosť tomuto problému, môže vám ísť o život!

Rakovina prostaty patrí medzi najčastejšie zhubné ochorenia u mužov. Len na Slovensku ročne pribudne približne 3 000 nových prípadov. Mnohí pacienti však prichádzajú k lekárovi až v pokročilom štádiu, keď sú možnosti liečby obmedzenejšie.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Zverský útok pri Ríme: Mladú ženu znásilnila skupina migrantov! Snúbenec sa musel prizerať
OHAVNÝ čin vo vlaku: Násilník spravil z cestujúcej živú POCHODEŇ! Veľké pochybenie súdov, dávno mal sedieť za mrežami
Hromadná nehoda pri Senci: Vodička vošla do protismeru, FOTO z miesta zrážky! Premávka je obmedzená