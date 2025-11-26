Prekvapivé správy o slávnom futbalistovi: SVADBA po roku randenia s pornoherečkou!

MADRID - Vzťah s ňou berie celkom vážne! Reč je o známom futbalistovi španielskeho klubu Villarreal - Nicolasovi Pépé (30). Ten už zhruba rok randí s kráskou menom Teanna Trump (30), ktorá sa živí ako pornoherečka. Podľa najnovších medializovaných informácií ju vraj plánuje požiadať o ruku.
