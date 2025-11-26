Prírodný trik pre svieži dych: Nový trend v ústnej hygiene prekvapuje

Vieš si predstaviť, že si ráno prepláchneš ústa niečím, čo samo o sebe vonia intenzívnejšie než tvoj dych? Vedci prišli s novinkou, ktorá ťa možno mierne znechutí. Tvrdia, že cesnakový extrakt v ústnej vode dokáže pre tvoj chrup zázraky.
