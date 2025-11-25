Žalostný pohľad na slávnu herečku: Kedysi o nej sníval každý pubertiak a dnes... Och, chúďa!

CHICAGO - Komédia Prci, prci, prcičky sa tešila veľkej obľube aj v našich končinách. Nejeden tínedžer sníval napríklad o sexi blondínke Vicky, ktorú stvárnila herečka Tara Reid (50). Jej meno bolo v priebehu rokov spojené s viacerými škandálmi... A jeden má na konte aj v týchto dňoch. Internetom sa totiž šíri video, na ktorom je blondínka celkom bezvládna a nedokáže stáť na nohách.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Slováci veria, že vzťahy s Českom sa po nástupe Babiša zlepšia: Prekvapivá podpora novej vlády!
Okrem opozície posiela výstražný prst aj Právny inštitút: Zdrvujúce dôsledky zrušenia antikorupčného úradu!