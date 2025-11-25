Historická návšteva šéfky ECB na Slovensku: Odhalila plán, ktorý Európa nesmie zmeškať!

Christine Lagarde absolvovala prvú návštevu Slovenska a varovala, že Európa si nemôže dovoliť zmeškať AI revolúciu.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Harabinovi zavarili sociálne siete: Nová funkcia Muskovej X prezradila dôležitý DETAIL! Bývalý sudca má čo vysvetľovať
Počasie znovu PARALYZOVALO dopravu: Sneh a popadané stromy, TU hrozia povodne! Blíži sa piata vlna sneženia
MIMORIADNE Provokácie Kremľa v Európe? Rusi narušili vzdušný priestor NATO, prvýkrát za BIELEHO dňa! OKAMŽITÁ reakcia