Títo autori spôsobili svojím prvým dielom senzáciu: Spoznaj 20 naj knižných debutov na svete

Niektorí spisovatelia napíšu množstvo diel, kým sa dočkajú svojho bestselleru. To však neplatí o nasledujúcich tvorcoch. Ich prvé romány vyvolali veľký ohlas a získali si zástupy čitateľov. Čítal si ich všetky?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúce NEŠŤASTIE na juhu Slovenska! Kuriér pri cúvaní zrazil chodkyňu (†73), žena na mieste zomrela
ŽIAĽ v rodine po tragédii na plese: Zdrvené slová matky Zoltána (†20), SRDCERVÚCI odkaz do neba od priateľky
Plán na ukončenie vojny na Ukrajine je na spadnutie: USA hovoria o posledných metroch! EÚ navrhla úpravy