KVÍZ Základné otázky o Európskej únii veľa Slovákov nezvládne: A čo ty – budeš za hviezdu?

Slovensko je súčasťou Európskej únie od 1. mája 2004, čiže viac ako dve dekády. Napriek tomu naše vedomosti o tomto spoločenstve stále pokrivkávajú. Ako si na tom ty? Zažiariš plným počtom správnych odpovedí?
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúce NEŠŤASTIE na juhu Slovenska! Kuriér pri cúvaní zrazil chodkyňu (†73), žena na mieste zomrela
ŽIAĽ v rodine po tragédii na plese: Zdrvené slová matky Zoltána (†20), SRDCERVÚCI odkaz do neba od priateľky
Plán na ukončenie vojny na Ukrajine je na spadnutie: USA hovoria o posledných metroch! EÚ navrhla úpravy