AKTUÁLNE STRAŠNÉ NEŠŤASTIE pri cúvaní kuriérskej dodávky: Hlásia TRAGICKÉ následky FOTO

Tragédia v obci Veľká Paka v okrese Dunajská Streda. Kuriér pri cúvaní zachytil chodkyňu. Ako informuje polícia, pri nehode vyhasol život 73-ročnej ženy. "Podľa prvotných informácií mal 23-ročný v
Šokujúce NEŠŤASTIE na juhu Slovenska! Kuriér pri cúvaní zrazil chodkyňu (†73), žena na mieste zomrela
