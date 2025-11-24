Božská Eva Mendes nadchla Slovákov aj Čechov: Toto je dôvod!

LOS ANGELES - Toto by čakal asi málokto! Krásna a slávna herečka Eva Mendes (51) má na svojom profile na sociálnej sieti Instagram viac ako 7 miliónov followerov. S nimi sa v uplynulých dňoch podelila o zaujímavý príspevok, ktorý v našich končinách vyvolal veľké nadšenie. Pozrite sa, prečo!
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Šokujúce NEŠŤASTIE na juhu Slovenska! Kuriér pri cúvaní zrazil chodkyňu (†73), žena na mieste zomrela
ŽIAĽ v rodine po tragédii na plese: Zdrvené slová matky Zoltána (†20), SRDCERVÚCI odkaz do neba od priateľky
Plán na ukončenie vojny na Ukrajine je na spadnutie: USA hovoria o posledných metroch! EÚ navrhla úpravy