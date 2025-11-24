Pondelok24. november 2025, meniny má Emília, zajtra Katarína

MARKÍZA predstavila svoj VIANOČNÝ PROGRAM: Také budú sviatky v ich podaní!

BRATISLAVA - Široký výber klasických vianočných rozprávok a rodinných filmov, atraktívnych premiér, ale aj skvelá silvestrovská zábava na Markíze, obľúbená vianočná romantika na Doma, poriadne dobrodružné Vianoce na Dajto a neoddýchnu si ani najznámejší vyšetrovatelia a detektívi na Markíza KRIMI. A k tomu ešte bohatá dávka legendárnych titulov na stanici Markíza KLASIK. Skupina Markíza predstavuje svoju sviatočnú ponuku.

Železné hlasivky a nesmrteľná energia: Sklovska to vie roztočiť: Neuveríte dokedy zvládla žúrovať!
Prominenti
Populácia kamzíka klesla oproti vlaňajšku o 15 percent
Správy
Tripartita rokovala o reforme financovania sociálnych služieb, sociálnych podnikoch a energopomoci
Správy

Domáce správy

FOTO Šokujúce NEŠŤASTIE na juhu
Domáce
Týždeň prevencie na železnici.
Domáce
FOTO Polícia obvinila z drogového
Domáce
Handlová predáva parkovisko na SNP: Do rozpočtu získa rekordných 130-tisíc eur, parkovanie ostáva zdarma
Handlová

Zahraničné

Bývalý britský premiér David
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné
Zľava, v prvom rade,
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné

Prominenti

Speváčka Sisa Lelkes Sklovská
Domáci prominenti
Udo Kier
Zahraniční prominenti
FOTO Štefan Margita sa objavil
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Lady Gaga
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Najprepychovejší majác sveta: Cordouan
dromedar.sk
Najväčší OMYL vášho dňa:
Zaujímavosti
Zázračné bobule z Ázie
Zaujímavosti
DOBA ĽADOVÁ už o
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovenský lekár, ktorý spája
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Domáce
Robert Dékány, odborník na
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Domáce

Ekonomika

Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Vianočná výzdoba alebo hazard? Až 16 z 18 reťazí pohorelo v testoch bezpečnosti. Na toto si dajte pozor!
Varenie a recepty

Moje osvedčené zemiakové knedle – iné nerobím a vždy ich varím vo vode.
Krémeše na 18 spôsobov: Od klasických až po moderné medové či čokoládové variácie.
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov

Šport

VIDEO Takéhoto hráča ťažko nahradia: Škaredé zranenie Rusa v NHL, hokej si tak skoro nezahrá
NHL
VIDEO Čo to, Cristiano, gól sezóny? Ronaldo prekonal brankára neskutočnými nožničkami
Ostatné
VIDEO Messi čaroval pred očami slovenského reprezentanta, štvrťfinále sa skončilo debaklom
Slováci v zahraničí
VIDEO Veľké faux pas Realu Madrid: Zosnulého brata Dioga Jotu si pomýlili s iným hráčom
La Liga

Auto-moto

Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia
Prečo sa pod tlakom rozhodujeme horšie a ako sa tomu dá vyhnúť
Motivácia a produktivita

Technológie

Umelá inteligencia vo Windows sa dá zmiasť obyčajným textom. Takto môžu hackeri ovládnuť tvoj počítač
Bezpečnosť
Ruské „nezastaviteľné“ superzbrane padajú z neba. Hypersonická raketa sa vraj dá zničiť piesňou, ktorú Kremeľ neznáša
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Objavili sa tvrdenia, že Gmail mohol vidieť a spracovávať tvoje súkromné správy
Bezpečnosť
Život na Marse mohol predsa len prežiť dodnes. Vedci majú aj presné miesto, kde sa mohol po celý čas ukrývať
Veda a výskum

Bývanie

Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckym štýlom! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Prenájom vymenili za vlastný dom, no o nenápadnosť im nešlo. Býva tu osem ľudí a vedia, ako si užívať pohodlie!
Pre kutilov

Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny
Príprava gaštanov v mikrovlnke: Dajú sa pripraviť tak, aby boli chutné a dobre sa šúpali?
Recepty

Stream naživo

Kylie Jenner a Timothée Chalamet: Nečakaný pár, ktorý búra stereotypy, toto ich spája viac než sláva
Zahraničné celebrity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Šokujúce NEŠŤASTIE na juhu
Domáce
ŽIAĽ v rodine po
Domáce
Rokovanie v Ženeve
Zahraničné
AKTUÁLNE Veľká policajná AKCIA
Domáce
