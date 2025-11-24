Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne

Rodinná drevenica Majky a Jozefa v Malatinej (okres Dolný Kubín) vznikala v rokoch 2010 – 2013 prevažne svojpomocne s prispením rodiny a priateľov. Postavená z dreva z miestnych lesov, nesie v sebe vidiecky charakter, rodinné dedičstvá aj prvky vyrobené na mieru.
