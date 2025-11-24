Krehké makové rožky v čokoláde. Keď ich raz ochutnáte, budete ich piecť každé Vianoce

Okrem vanilkových rožkov, ktoré sú u nás doma veľmi populárne, robím často aj tieto makové. Cesto je krehké a v ústach sa doslova rozplýva. V kombinácii s čokoládou chutí skutočne famózne. Recept určite vyskúšajte, je jednoduchý a rýchly
