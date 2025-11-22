Farár z Dunaja sa pýši dokonalým manželstvom: Už 41 rokov miluje krásnu primabalerínu!

BRATISLAVA - Ján Gallovič patrí medzi obľúbených slovenských hercov, ktorých ani netreba veľmi predstavovať. Na konte má množstvo postáv a svoj hlas prepožičal viacerým zahraničným hercom. Aktuálne ho môžeme vidieť v obľúbenom markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám, kde stvárňuje farára. V súkromí je však dnešný oslávenec už roky šťastne ženatý.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Český Seznam REAGUJE na Babišove OBVINENIA: Nedlhujeme na daniach ani korunu, za šírenie lží podávame ŽALOBU!
Stámiliónový úplatkársky škandál otriasa Ukrajinou: Zelenskyj sa odhodlal k razantnému kroku!