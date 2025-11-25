Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

Sendvič na raňajky je superrýchla záležitosť: 5 krokov, ako si ho pripraviť ZDRAVŠIE

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Raňajkový sendvič môže byť rýchlym a pohodlným riešením, no často obsahuje nadbytočný tuk, kalórie a málo vlákniny. Viete, ako ho zmeniť na výživné a vyvážené jedlo podľa odporúčaní výživových odborníkov?

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V jojkárskej relácii Inkognito nie je núdza o zaujímavé historky
V jojkárskej relácii Inkognito nie je núdza o zaujímavé historky
Prominenti
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Prominenti
Vianočný stromček Zuzany Plačkovej
Vianočný stromček Zuzany Plačkovej
Prominenti

Domáce správy

Zabudni na FOMO a
Zabudni na FOMO a buď sám sebou: Päť spôsobov, ako zvládnuť novodobý stres z porovnávania
hashtag.sk
Výborné správy: Stravné ide
Výborné správy: Stravné ide opäť hore! TOTO sú nové ceny platné už o pár dní
Domáce
FOTO Sociálna poisťovňa kráča s
Sociálna poisťovňa kráča s dobou: Na mobily prichádza úplne nová aplikácia, takto budete komunikovať so štátom!
Domáce
Tragédia na slovenských cestách: Za týždeň 222 nehôd, traja ľudia neprežili
Tragédia na slovenských cestách: Za týždeň 222 nehôd, traja ľudia neprežili
Regióny

Zahraničné

Dediny pokryté popolom! Etiópska
Dediny pokryté popolom! Etiópska sopka vybuchla prvýkrát po tisíckach rokov
Zahraničné
Trump to podpísal! Dekrét
Trump to podpísal! Dekrét umožní označiť pobočky Moslimského bratstva za teroristické
Zahraničné
Atentátnici zaútočili na veliteľstvo
Pakistan útočil na Afganistan: Útoky si vyžiadali 10 obetí a 4 zranených
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky
MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve! USA neuprednostňujú záujmy Ruska
Zahraničné

Prominenti

Fashion Live. Na snímke
Trápenie sestry Lucie Hlaváčkovej: Trpela s ňou! Ako sa má dnes?
Domáci prominenti
Let's Dance, 5.kolo, porota
Nová séria Let´s Dance: KONIEC kritizovaného dua, ZMENA v porote a... TOTO budú súťažiaci!
Domáci prominenti
Legendárny športovec požiadal o
Legendárny športovec požiadal o ruku slávnu hereckú bohyňu: O pár dní zomrela!
Osobnosti
Ivana Gottová zmizla z
Ivana Gottová zmizla z očí verejnosti: Vážna choroba?! Čo sa to deje s vdovou po maestrovi...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci odhalili 40-tisíc rokov
Vedci odhalili 40-tisíc rokov staré MIKROORGANIZMY v arktickom ľade: Odborníci v POZORE! Ohrozujú našu planétu?
Zaujímavosti
TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán
TAJOMSTVO rýchlejšieho hojenia rán odhalené: Stačia INTÍMNE CHVÍLE a pár dotykov! Naozaj láska lieči?
Zaujímavosti
Trápi vás vysoký tlak?
Trápi vás vysoký tlak? Týchto 7 druhov ovocia môže pomôcť znížiť riziko infarktu a mozgovej príhody
vysetrenie.sk
Mrazivé svedectvo ženy, ktorá
Mrazivé svedectvo ženy, ktorá DVAKRÁT zomrela: Smrť NIE JE koniec! Lekári neverili vlastným ušiam
Zaujímavosti

Dobré správy

Zabudni na FOMO a
Zabudni na FOMO a buď sám sebou: Päť spôsobov, ako zvládnuť novodobý stres z porovnávania
hashtag.sk
Slovenský lekár, ktorý spája
Slovenský lekár, ktorý spája medicínu, regeneráciu a kvalitnú výživu: Táto forma vitamínov má pre telo veľký zmysel
plnielanu.sk
FOTO Známa značka ukázala na
Známa značka ukázala na Slovensku výnimočnú stratégiu s cenami: Milión eur dala aj na dobré skutky
Domáce
Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk

Ekonomika

Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Dôchodky aj PN-ky vo vrecku: Sociálna poisťovňa prichádza s užitočnou novinkou pre všetkých! (foto)
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Našiel štát novú zbraň na neplatičov? Posiela listy, ktoré prinášajú milióny eur!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Slovenská firma valcuje Európu: GymBeam získal desiatky miliónov eur na ďalšiu expanziu!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!
Štart najziskovejšej sezóny sa blíži: Ktoré akcie môžu ťažiť z nákupnej horúčky? Tu je prehľad!

Varenie a recepty

Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Nepečení indiáni s chrumkavou čokoládou. Rýchly vianočný dezert hotový do 30 minút.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Vianočný recept na neodolateľné kolieska DEŇ a NOC s nadýchaným čokoládovým krémom.
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Ako zdobiť linecké koláčiky? 6 krásnych nápadov ako z cukrárne
Rady a tipy
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Rumová poleva na perníčky: Rýchly recept na sviatočnú delikatesu
Výber receptov

Šport

FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
FOTO Najkrajšia futbalistka sveta opäť provokuje: Zábery hore bez nenechajú chladným žiadneho fanúšika
Ženský futbal
Šimon Nemec na domácom ľade: Online prenos zo zápasu New Jersey – Detroit
Šimon Nemec na domácom ľade: Online prenos zo zápasu New Jersey – Detroit
NHL
VIDEO Udrel vlastného spoluhráča: Súboj Manchestru United s Evertonom priniesol bizarné vylúčenie
VIDEO Udrel vlastného spoluhráča: Súboj Manchestru United s Evertonom priniesol bizarné vylúčenie
Premier League
Megakorupčný škandál bývalej hviezdy: Člen Siene slávy môže vyfasovať až dvadsať rokov väzenia!
Megakorupčný škandál bývalej hviezdy: Člen Siene slávy môže vyfasovať až dvadsať rokov väzenia!
Korupcia v športe

Auto-moto

Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Toto je auto, čo prežije všetko a má nové praktické verzie
Novinky
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Cesty sú zjazdné, na viacerých horských priechodoch je sneh aj poľadovica
Doprava
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
V Bratislave budú vyrábať TÚTO beštiu s výkonom 1156 koní
Predstavujeme
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
TEST: Mazda CX-80 - prémiový obor s rodinnými ambíciami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Ako spoznať toxického šéfa ešte pred nástupom do práce? Na pohovore sa pýtajte tieto otázky!
Pracovný pohovor
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Chcete pracovať remote? Tieto vlastnosti a zručnosti by vám nemali chýbať
Hľadám prácu
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Nie je hanbou byť neambiciózny: Prečo nepotrebujete veľké ciele na to, aby ste boli šťastní?
Motivácia a produktivita
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Keď práca konečne pôsobí „ľahko“. Prečo sa vibe working stáva novou pracovnou kultúrou v ére AI
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
Armádne technológie
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
Hoaxy
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Google Mapy dostali štyri nové funkcie. Jedna z funkcií je pre sviatky úplný gamechanger
Android
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Google prekvapil vodičov. Android Auto práve dostalo nové funkcie, ktoré z bežného auta spravia chytré zariadenie
Android

Bývanie

9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
9 vecí, na ktoré zbytočne vyhadzujeme peniaze, a pritom ich vôbec nepotrebujeme. Máte ich doma aj vy?
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Tu sa žije teplom rodinnej piecky a vidieckou pohodou! Majka a Jozef si drevenicu v Malatinej postavili svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Zvládnete to aj bez dizajnéra, no mali by ste poznať toto: 5 kľúčových rád, ktoré vám pomôžu zariadiť bývanie svojpomocne
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!
Táto farba oživuje interiéry a mení ich na útulnejšie a hrejivejšie. Inšpirujte sa tipmi pre každú miestnosť!

Pre kutilov

Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Dá sa postaviť dom svojpomocne a poslepiačky? Vladimír dokázal, že je to možné
Stavba domu
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Domáci elixír, ktorý funguje po stáročia: Posilnite si imunitu fermentovaným cesnakovým medom
Recepty
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Chcete viac tepla za menej peňazí, menej roboty a popol sypať rovno do záhrady? Vyskúšajte tento typ brikiet
Vykurovanie
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Babičky mali svoje obľúbené rastliny, a teraz sú späť! 5 retro izboviek, ktoré sú opäť v móde
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Lunárny detox je nový hit: Pomáha s váhou, pleťou aj psychikou, vyskúšate ho?
Zábava
Lunárny detox je nový hit: Pomáha s váhou, pleťou aj psychikou, vyskúšate ho?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Výborné správy: Stravné ide
Domáce
Výborné správy: Stravné ide opäť hore! TOTO sú nové ceny platné už o pár dní
MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve! USA neuprednostňujú záujmy Ruska
Raketa Kindžal, ktorú nesie
Zahraničné
Šok pre Rusov: Ukrajinci zneškodňujú ich superzbrane hudbou! Zostrelili 19 nadzvukových Kinžalov
Sociálna poisťovňa kráča s
Domáce
Sociálna poisťovňa kráča s dobou: Na mobily prichádza úplne nová aplikácia, takto budete komunikovať so štátom!

Ďalšie zo Zoznamu