Fero Joke ako učiteľ dejepisu v budúcnosti: Smiech, ktorý tentoraz skôr bolí! VIDEO o novembrových udalostiach 2025

Nové video komika Fera Joke, v ktorom satiricky zobrazuje, ako budú učitelia dejepisu raz učiť o novembri 2025, vzbudilo mimoriadne intenzívne reakcie. Hoci tvorca je známy tým, že divákov dokáže rozosmiať aj pri vážnych témach, tentoraz jeho humor pôsobí ako odraz spoločenského napätia. Pre mnohých je video skôr mrazivým zrkadlom ako zábavou.
