Piatok21. november 2025, meniny má Elvíra, zajtra Cecília

30 najčudnejších fóbií: Číslo desať skutočne nie je vtip, poslednú máme občas všetci

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

Čoho sa bojíš ty? Pavúkov, výšok či malých priestorov? To je nič v porovnaní s nasledujúcimi fóbiami. Môžu sa ti zdať čudné, ale všetky sú vedecky podložené. Navyše, u postihnutých vyvoláva strach vážne symptómy, ako sú triaška či záchvaty paniky.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Pauhofová si z detstva veľa nepamätá: Svojich rodičov ľúbim, ale... Neviem, čo by povedali oni!
Pauhofová si z detstva veľa nepamätá: Svojich rodičov ľúbim, ale... Neviem, čo by povedali oni!
Prominenti
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...
Rozvod?! Nela Pocisková sa ocitla v manželskej kríze: Ja som taká špina! A užívam si to...
Prominenti
Národné divadlo Košice uvádza v premiére operu Snehová kráľovná
Národné divadlo Košice uvádza v premiére operu Snehová kráľovná
Správy

Domáce správy

Veľká odstávka slovenskej banky:
Veľká odstávka slovenskej banky: Masívny výpadok služieb, nebudú fungovať karty ani George! Vieme kedy
Domáce
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Šok na politickej
AKTUÁLNE Šok na politickej scéne: Dlhoročná poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová KONČÍ!
Domáce
undefined
Pripravte sa na sneženie! Platia výstrahy pred snehom, tvoriť sa môžu aj záveje
Domáce
Napätá atmosféra v Šali: Plánovaná spaľovňa odpadu vyvoláva obavy aj sľuby nižších cien tepla
Napätá atmosféra v Šali: Plánovaná spaľovňa odpadu vyvoláva obavy aj sľuby nižších cien tepla
Nitra

Zahraničné

FOTO Dcéra austrálskeho politika Charlie
ŠKANDÁL v rodine známeho politika: ODSTÚPENIE pre rodinné dôvody? Jeho dcéra (19) vstúpila do komunity OnlyFans
Zahraničné
Európska únia uvalila sankcie
Európska únia uvalila sankcie na zástupcu veliteľa sudánskych Síl rýchlej podpory
Zahraničné
Bulharské orgány zatkli 35
Bulharské orgány zatkli 35 ľudí! Išlo o nelegálne obchodovanie so starožitnosťami v celej Európe
Zahraničné
Žoldnier Potra je vo
Žoldnier Potra je vo väzbe! Išlo o prípravu násilia po zrušených voľbách
Zahraničné

Prominenti

Najobsadzovanejší slovenský (ne)herec: Určite
Najobsadzovanejší slovenský (ne)herec: Určite ho poznáte aj vy!
Osobnosti
Fiki Sulík
Fikimu Sulíkovi rupli NERVY! Odniesla si to známa tvár. Si ŽEBRÁK, odkazuje mu...
Domáci prominenti
Cardi B
Promi mamička pobúrila verejnosť: Z pupočnej šnúry si dala urobiť šperk!
Zahraniční prominenti
Táňa Pauhofová
Pauhofová si z detstva veľa nepamätá: Svojich rodičov ľúbim, ale... Neviem, čo by povedali oni!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí
Zázračná MODRÁ TABLETKA nemusí pomôcť už len pánom! Vedci prišli s prekvapivým objavom: Siahnete po nej aj pri TOMTO
Zaujímavosti
Poklady pre črevá, krv
Poklady pre črevá, krv aj imunitu: Toto jedzte teraz na jeseň!
vysetrenie.sk
Extravagantná učiteľka pobláznila sociálne
Učiteľka matematiky valcuje internet: Jej VIDEÁ trhajú rekordy a outfity šokujú rodičov! Žiaci nevedia, kam skôr pozerať
Zaujímavosti
Lov v priamom prenose:
Lov v priamom prenose: VIDEO Drsné kosatky vs. odvážny tuleň! Neuveríte, kam sa ukryl pred smrťou
Zaujímavosti

Dobré správy

Robert Dékány, odborník na
Nové typy podvodov útočia aj na Slovákov: Pozor, aby ste neprišli o peniaze aj vy
hashtag.sk
Prekladač Vasco Translator Q1
Podľa čoho si vybrať prekladač jazykov? Zabudnite na aplikácie, toto riešenie pomôže každému
Domáce
Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce

Ekonomika

Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Budeme si automaticky sporiť na dôchodok aj v treťom pilieri? Európska komisia navrhuje zmeny pre celú úniu!
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
Jazda korunami stromov je už realitou! Dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty je prejazdný! (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
V Košiciach spustili národný superpočítač za vyše 20 miliónov: Na čo sa bude Perun používať? (foto)
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!
Slováci stále zaostávajú vo finančnom bohatstve: Brzdí nás láska k hotovosti a k nehnuteľnostiam!

Varenie a recepty

Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Vianočné čokoládové trubičky. Sú tak dobré, že ich budete robiť aj po sviatkoch.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Jesenné dobroty z jabĺk a orechov. Pripravte si dezerty, ktoré urobia aj z obyčajného dňa sviatok.
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Ako rozvaľkať linecké cesto bez trhania a lepenia: Overený postup
Rady a tipy
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Akú múku na vianočku? Trik, s ktorým bude nadýchaná a jemná
Rady a tipy

Šport

Juraj Slafkovský vs. Martin Fehérváry: Online prenos zo zápasu Montreal – Washington
Juraj Slafkovský vs. Martin Fehérváry: Online prenos zo zápasu Montreal – Washington
Juraj Slafkovský
Presadí sa Šimon Nemec proti šampiónom? Online prenos zo zápasu Florida – New Jersey
Presadí sa Šimon Nemec proti šampiónom? Online prenos zo zápasu Florida – New Jersey
NHL
Súper Česka sníva o barážovom finále, fanúšikovia vykúpili letenky: V Prahe sa môže stať čokoľvek
Súper Česka sníva o barážovom finále, fanúšikovia vykúpili letenky: V Prahe sa môže stať čokoľvek
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Svet futbalu prišiel o ďalšiu legendu: Zomrel majster sveta, ktorý doviedol Leverkusen medzi elitu
Svet futbalu prišiel o ďalšiu legendu: Zomrel majster sveta, ktorý doviedol Leverkusen medzi elitu
Reprezentácia

Auto-moto

Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Nový úsek rýchlostnej cesty R2 je otvorený aj so 4 km dlhým mostom
Doprava
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
TEST: Citroen C4 PureTech 130 - posledný svojho druhu s meničovým automatom
Klasické testy
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Úsek rýchlostnej cesty R2 medzi Kriváňom a Mýtnou otvoria vo štvrtok
Doprava
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
TEST: Volkswagen Multivan PHEV 4Motion - Nový univerzál menom Mulťas
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Keď firmy nemajú čo skrývať: Prečo je transparentnosť novým magnetom pre uchádzačov
Prostredie práce
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Šokujúca realita: Prečo sa dnes psychicky zrútia aj tí najodolnejší zamestnanci
Prostredie práce
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Darčeky do práce, ktoré prekvapia: Lacné nápady, čo urobia veľkú radosť
Vzťahy na pracovisku
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Ako spoznať svoje kariérne superzbrane a konečne ich využiť naplno
Motivácia a produktivita

Technológie

Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Obávaný ruský „Slncepek“ raketomet dostal nežiadaný upgrade: Proti ukrajinským silám sa ubráni oveľa lepšie
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
AKTUÁLNE: Slovensko zaplavila nová vlna SMS podvodov. Poisťovňa upozorňuje: „Toto nie sú správy od nás!
Bezpečnosť
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátor O2 oslavuje obrovský úspech: Stal sa najväčším operátorom na Slovensku
Operátori
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Je to oficiálne! Poznáme dátum, kedy sa začne s natáčaním amerického Squid Game: Tieto mená sľubujú, že nejde len o spin-off
Filmy a seriály

Bývanie

Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
Éra otvorených miestností sa mení a exteriér bude nový interiér! Týchto 8 trendov pri rekonštrukciách má priniesť rok 2026
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
K tomuto domu sa im oplatí merať cestu! Majitelia si za druhý domov zvolili les, pokoj a relax im tu nechýba
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?

Pre kutilov

Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Zvládnu to bez ujmy? Ako ochrániť kivi, figu či granátovník, aby prežili zimu v našich podmienkach
Záhrada
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
S prezúvaním to nekončí. Príprava auta na zimu vyžaduje ďalších 6 dôležitých krokov
Údržba a opravy
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Zabudnite na tuhé a mastné zemiakové placky! Takto pripravené očaria chrumkavosťou každého
Recepty
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Drevostavby strácajú výhodu rýchlosti: Moderné murovanie skracuje mokré procesy
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Partnerské vzťahy
3 znamenia zverokruhu, ktoré po 20. novembri spoznajú muža snov: Od tejto chvíle si všímajte tieto signály
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľká odstávka slovenskej banky:
Domáce
Veľká odstávka slovenskej banky: Masívny výpadok služieb, nebudú fungovať karty ani George! Vieme kedy
Dcéra austrálskeho politika Charlie
Zahraničné
ŠKANDÁL v rodine známeho politika: ODSTÚPENIE pre rodinné dôvody? Jeho dcéra (19) vstúpila do komunity OnlyFans
AKTUÁLNE Šok na politickej
Domáce
AKTUÁLNE Šok na politickej scéne: Dlhoročná poslankyňa Smeru-SD Jana Vaľová KONČÍ!
Margus Tsahkna, estónsky minister
Zahraničné
Estónsky minister hrozí: Že je Rusko na kolenách? PRAVDA je omnoho horšia, zostreľujme jeho stíhačky

Ďalšie zo Zoznamu