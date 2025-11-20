30 najčudnejších fóbií: Číslo desať skutočne nie je vtip, poslednú máme občas všetci

Čoho sa bojíš ty? Pavúkov, výšok či malých priestorov? To je nič v porovnaní s nasledujúcimi fóbiami. Môžu sa ti zdať čudné, ale všetky sú vedecky podložené. Navyše, u postihnutých vyvoláva strach vážne symptómy, ako sú triaška či záchvaty paniky.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Veľká odstávka slovenskej banky: Masívny výpadok služieb, nebudú fungovať karty ani George! Vieme kedy
ŠKANDÁL v rodine známeho politika: ODSTÚPENIE pre rodinné dôvody? Jeho dcéra (19) vstúpila do komunity OnlyFans